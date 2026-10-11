萬豪集團雅樂軒首秀台灣台中 台中星享道雅樂軒酒店正式啟幕

萬豪旅享家旗下超30個卓越品牌之一的雅樂軒酒店宣布，「台中星享道雅樂軒酒店」正式啟幕，標誌著品牌首秀台中。為歡迎萬豪旅享家全球會員，10月份入住的會員，每位每晚加贈500點積分。

台中星享道雅樂軒酒店坐落於逢甲商圈核心位置，擁有86間客房及套房，配備全日餐廳、酒吧、24小時健身中心、景觀泳池等現代化便利設施。酒店將以兼具科技感與設計感的入住體驗為特色，為熱愛音樂、樂於探索與分享的新一代旅客帶來個性活力、潮流時尚的旅居新體驗。

萬豪國際集團香港、澳門、台灣及海南區域副總裁韋博毅(Richard Boyer)表示：「台中星享道雅樂軒酒店順利落地8中核心商圈，成為雅樂軒品牌在台灣市場的重要佈局，進一步拓深集團在台灣中部的版圖覆蓋。」

酒店將依托雅樂軒「靈動設計、前沿社交、活力體驗」的品牌核心支柱，融合音樂藝術、潮流文化與在地生活氣息，為台中旅居市場注入新風尚，於這座兼具人文藝術與都市活力的城市，激發新一代旅客的探索靈感，打造充滿個性與活力的難忘旅居體驗。

台中坐擁台灣中部核心區位，兼具夜市美食、文化藝術與自然景觀，是台灣重要的旅遊與商務城市。台中星享道雅樂軒酒店位於逢甲商圈核心，步行約450公尺即可抵達逢甲夜市，一站式嚐遍台灣人氣小吃。

由酒店出發，可以輕鬆抵達秋紅谷景觀生態公園、彩虹眷村、台中海洋館及高美濕地等熱門景點，盡享台中的城市活力與自然之美。酒店交通非常便利，距離捷運綠線文心櫻花站約1.9公里、高鐵台中站約10公里、台中國際機場約13公里。

酒店延續雅樂軒品牌一以貫之的靈動風格，所有「樂窩」客房以簡潔俐落的設計語言融入潮流元素，並以明快色塊點綴其間，營造充滿律動與能量的居停氛圍。

客房均配備舒適床品、乾濕分離的淋浴間、辦公區域、50吋液晶電視及免費高速無線網路等便利設施，滿足賓客高效辦公與安靜休憩的多元需求，協助賓客隨時恢復活力狀態。

酒店打造豐富餐飲選擇與充滿靈感的社交體驗。充能站(Depot by Aloft)全日餐廳供應特色早餐、午餐及晚餐，提供環球風味美食及融合在地美食與食材等當地特色風味美食。

W XYZ®酒吧則延續雅樂軒的潮流調性，打造活力四射的社交空間，賓客可在此品嚐特調雞尾酒與本地特色點心，還可欣賞樂動雅樂軒現場表演，在音樂的律動中感受輕鬆愉快的社交互動氛圍。

酒店擁有完善的休閒配套設施。充電站健身房24小時開放，配備高檔有氧及力量健身器械，讓賓客隨時舒展身心，煥發活力。位於頂樓的空中泳池坐擁開闊城市景觀，是放鬆身心、感受陽光的理想之地。

花園書房則提供安靜的休憩與閱讀空間，並設有專為兒童打造的積木塊歡樂角，是孩童發揮創造力和想像力的樂園。酒店還擁有約875平米的會議活動空間，配備高檔視聽設備及專業服務團隊，可滿足各類會議活動需求。

台中星享道雅樂軒酒店總經理孫求行表示，台中匯聚商圈活力、藝文底蘊與自然風光，蘊藏無限城市探索潛力。

酒店將充分延續雅樂軒的品牌調性，以現代簡約的靈動設計、全天候的前沿餐飲體驗、音樂驅動的社交氛圍，為往來商務及休閒旅客帶來兼具潮流感與舒適感的全新居停選擇，讓賓客在輕鬆自在的旅居節奏中，沉浸感受台中城市魅力。

萬豪集團雅樂軒首秀台灣台中，位於逢甲商圈的台中星享道雅樂軒酒店正式啟幕。業者／提供