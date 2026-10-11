2026中小企永續翻轉競爭力／隆興冷凍改革 變省電高手

「你不改變，就會被時代給淘汰掉，」零下20度的冷凍庫，24小時運轉的壓縮機，讓冷凍倉儲行業長年被視為高耗能產業，但成立超過50年的隆興冷凍，近年靠著老廠重建、自動倉儲與節能設計，把一年用電量從700萬度壓到200萬度以下，碳排放量也從3,600噸降到945噸，隆興冷凍總經理周和忠直言，不改不行。

隆興冷凍是2025年國家永續發展獎得主，周和忠說，ESG從來都不是突然冒出來的新名詞，而是公司面對多年的「現實問題」，它牽涉到了電費、人力與產業存續。

隆興冷凍成立於1973年，早期以傳統冷凍倉儲為主，專門服務大型魚貨、原料型商品，不少客戶把貨一放就是一年以上。這樣的模式曾支撐整個產業榮景，但近年卻逐漸走向瓶頸，周和忠觀察，過去許多客戶屬於家庭工廠型態，如今經營者年紀漸長，下一代不願接手，市場自然開始萎縮。

老廠重建 顛覆倉儲邏輯

另一方面，冷凍庫長時間處於零下20度環境，搬運作業辛苦，願意進到冷凍庫工作的人也愈來愈少。

對隆興而言，轉型並不只是跟上ESG潮流，而是企業必須重新思考，未來還要不要繼續留在這個產業。當時公司面前只有兩條路。一種是照著過去模式，把老廠原樣重建，繼續服務原本客戶；另一條路，則是重新思考市場需求，改變整個倉儲邏輯。最後，隆興選擇後者。

過去的冷凍倉儲更像「房東」，貨物進來後長時間存放；如今則轉向「高周轉」型態，服務超商、連鎖餐飲與食品通路，貨物可能每兩個月就進出一次。這也讓隆興從傳統冷凍庫，轉向自動倉儲之路。

只是，這場改變並不輕鬆。隆興採取原地重建，一邊拆廠、一邊營運，部分舊客戶也因為新倉儲形式不同而流失。過去能放大型魚貨的空間，如今改成標準化自動倉，只能收箱裝貨物，客戶結構完全改變。

周和忠形容，過去像是做長租套房，現在更像飯店管理，作業頻率與服務內容都不同。但他認為，若不趁這次重建一起改變，老舊冷凍廠未來面臨的不只是競爭，而是公安、火災與人力風險。

隆興冷凍的ESG核心，始終圍繞著「節能」。周和忠說，公司2014年用電量約700萬度，去年已降到不到200萬度；碳排放量則從2014年約3,000噸，下降到2025年約945噸。單月電費最高曾達225萬元，如今約落在60多萬元。

老廠重建後，隆興全面更新保溫系統，降低冷能外洩，同時導入自動門設計。過去員工必須下車手動開門，門經常長時間敞開；現在貨物靠近時門才會自動開啟，進出完成後立刻關閉，大幅減少冷氣外洩。

友善環境 提升員工產值

此外，隆興也開始利用尖離峰電價進行能源調度。由於冷凍庫保溫效果提升，白天尖峰用電時間，主機可進入靜默狀態，只保留基本照明與空調，等到深夜離峰時段再重新啟動。這樣的節能設計，也讓公司能參與台電需量反應機制，在用電尖峰時段降低負載，取得電費回饋。

隆興共投入約3億元更新整體設備與廠房，若單純計算投資報酬，可能需要20年至30年才能回收。不過，周和忠表示，這筆錢並不是為了短期回本，而是企業若還想繼續走下去，就不得不做。

冷凍產業另一個壓力，則是人力。過去冷凍庫搬運大量依靠人工作業，員工得反覆進出零下20度環境。如今自動倉導入後，許多流程改由設備完成，員工不再需要長時間待在冷凍庫內。

隆興目前僅約16名正職員工，卻管理近8,000個儲位。公司內甚至有60多歲員工仍持續工作。周和忠說，設備更新後，工作環境已與過去不同，員工不需要再頻繁爬上爬下或長時間暴露在低溫中，人力流動率也因此下降。

回頭看ESG導入過程，周和忠認為，中小企業最困難的其實不是設備，而是資料。

「我知道我們有做，但是我手邊沒有資料。」過去公司做了許多節能、公益與員工照護，但從來沒有留下完整紀錄。等到後來開始整理ESG與SDG資料時，才發現很多資訊得重新回頭找。

包括早年的台電帳單、公益活動照片、捐款收據，甚至公司過去成立公益協會的紀錄，都必須重新翻找。部分資料還得重新向台電調閱，再逐一數位化，才能做出長期能源比較。

周和忠說，中小企業常見的狀況是，「做完就結束了」。老闆可能做了公益、淨灘、捐款或節能改善，但沒有留下照片、文件或數據。等到未來需要寫ESG報告書時，才發現很多成果無法被證明。「只要有做，就把它記錄起來。」這也成為他現在最常給其他中小企業的建議。