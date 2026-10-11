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台中超巨蛋開發案 16日舉行簽約儀式
備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」，台中市政府在與最優申請人中信集團旗下台灣人壽完成議約後，訂16日舉行簽約儀式。此案總投資金額高達600億元，未來將是全台規模最大的單一運動場館投資案。
在整體「台中超巨蛋BOT案」的規畫中，中信集團主導投資與資金整合，預計未來將引進如日本火腿集團等專業團隊參與場館規劃與後續營運。此案完成簽約後，將隨即展開環評與都審等行政作業，預計2031年完工啟用。
據了解，台灣人壽已於9月初獲經濟部核准成立「台灣超巨蛋開發股份有限公司」，作為主導推動「台中市運動產業園區（水湳超巨蛋）BOT案的專案公司，董事長為曾任警政署長、前中信保全董事長的王卓鈞。
台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，使用地目為「創研一」，基地面積16.35公頃，興建營運期間70年，預計最快2031年啟用，用途包含棒球賽事、大型演唱會或其他藝文活動、複合式商場等；外型初步規劃為較具科技感的葉片型。
根據台灣人壽初步規劃，台中超巨蛋主體場館可容納人數約4.57萬人，此外，也將規劃二棟飯店，其中一棟位於場館上方，總客房數約500間，以及一座大型百貨商場。
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