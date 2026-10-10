從在地促銷到行銷全球 台中購物節邁向國際化城市品牌

台中購物節外籍消費5,198萬元、年增20.8%，106國參與，看似打開國際大門；但對比374億元總登錄額，占比不到0.15%。市府喊出「行銷全球」，業者也盼續辦，學者則認為，從在地促銷到行銷全球，台中購物節已成功邁向國際化城市品牌。

推動長達七年的「台中購物節」，已不只是地方振興經濟的活動，更逐步演變為台中走向國際的城市名片。國立台灣師範大學EMBA兼任助理教授林寬裕指出，一座城市的國際化不單靠國際航線或大型會議，更關鍵的是能否吸引國際人士親身走進城市、體驗在地生活。

台中購物節走過七屆，累積突破2,000億元的消費金額，早已從單純的促銷活動，轉型為具備國際吸磁效應的城市品牌工程。

針對台中購物節的國際化發展，林寬裕分析，外國朋友認識一座城市的魅力，往往不是從厚重的政策白皮書開始，而是從「吃一頓飯、逛一個商圈、住一晚旅館」的真實生活體驗出發。

林寬裕表示，台中購物節近年透過外籍專屬獎項、多國語言服務與海外推廣，成功打造出國際旅客認識台中的入口。他強調，國際城市品牌的建立絕非一朝一夕，需要長期且穩定的經營，「台中購物節走到第七屆，下一階段不應停下腳步，而是要從『拚消費』，進一步走向『拚國際』，將累積的聲量轉化為長遠的城市品牌資產。」

數據也證實這股國際吸引力。根據最新統計，2025年外籍人士下載「台中通」APP達4,405人，較前一年大幅成長58.2%，參與者遍及全球106個國家；外籍人士在台中的消費金額更達到5,198萬元、年增20.8%。相關海外宣傳觸及全球55國，成功透過社群與數位媒體，將台中的美食、觀光與商圈魅力推廣至國際。

此外，台中購物節的行銷創意與數位整合力，近年更接連斬獲TITAN Innovation Awards、MUSE Creative Awards，以及International Business Awards等9項全球國際大獎肯定，顯示台中的城市行銷軟實力已登上國際舞台。

隨著國際客源與在地買氣雙雙爆發，第一線感受最深的莫過於在地商圈與微型店家。台中多家商圈業者指出，購物節帶動的人潮顯著提升了店面的提袋率與營業額，尤其是外籍旅客與跨縣市遊客的湧入，更為傳統商圈注入新血。

「這幾年，大家真的看到購物節帶來的實質效益」在地業者紛紛向市府表達支持，熱烈期盼購物節明年能繼續辦理，並期待結合國際行銷吸引更多外國遊客造訪，讓「來台中購物」成為世界認識台中的第一步。

讓國際看見台中，是慶典經濟的核心價值之一。台中市經發局提供