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福爾摩沙之美 閃耀維也納
在駐奧地利代表處的邀請下，台灣藝術家法國沙龍學會特地組團，到維也納舉辦「福爾摩沙之美」當代美術展，讓台灣的傑出畫作，與音樂之都維也納結緣，譜出動人的篇章。
本次展覽，10月4日到10日在維也納城市畫廊展出。
奧地利大使劉玄詠蒞臨開幕式，特別指出，這是代表處第一次邀請台灣畫家到維也納辦畫展，40多幅精湛的作品，讓奧地利看見台灣的藝術文化底蘊。
文化部前政務次長林金田也是受邀的主要藝術家之一，他感性期許參展的藝術家，繼續以畫爲舟，文化為橋，共同航向開放、多元及包容的人類文明。
臺灣藝術家法國沙龍學會理事長陳志芬強調，學會多年來秉持「深耕本土、邁向國際」的理念，從臺灣走向美法德及奧地利，希望透過一次次的展覽與文化交流，讓世界看見臺灣藝術的多元、深度與創造力。
參展藝術家並獲邀參與奧地利代表處舉辦的國慶晚會，致贈大使代表台灣之美的畫作。
晚會由奧地利管樂團演奏中華民國國歌及奧地利國歌開場，悠揚的樂聲營造台奧友好的氛圍。台灣灣聲樂團也受邀演出「望春風」、「生日快樂」等改編曲目。
音樂與藝術相得益彰，爲國慶晚會增添文化交流的火花，也成為台灣藝術走向國際的美好見證。
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