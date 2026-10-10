塑化業Q4多重變數 業者調產能、攻利基產品

塑化業第4季仍面臨多重變數，業界普遍認為，整體市況呈現「上游煉製業者利差擴大、中游則因產品需求不同而表現分歧」的走勢。面對市場變化，塑化業者持續調整產能供應，並聚焦利基型產品，以擴大產品銷售利差。

各項產品中，EVA、PVC等因中國大陸光伏、建築需求動能偏弱，仍待築底回升；ABS、PS等產品，旺季拉貨需求溫和復甦，但補庫存力道仍受抑制；EG則因供給偏緊，市況轉佳，南亞（1303）、東聯等業者紛紛調高開動率因應。

EVA部分，業者指出，因大陸全年度光伏需求放緩、淨出口增加，價格及利差持續承壓，業者降低產能供應因應。

由於PVC大量應用於營建業材料，大陸第3季房地產開工率仍低迷，拖累傳統旺季需求。不過，由於各國陸續針對大陸產品祭出反傾銷調查，印度也面向進口產品，訂出最低價格限制，相關措施如持續發酵，有助亞洲PVC供需進一步趨向健康。

ABS及聚苯乙烯（PS）塑膠產品部分，業者指出，下游淡季已過，且觀察第3季起家電、電子產業備料需求已有回籠，第4季銷售表現有望優於第3季。不過，整體仍面臨大陸低價貨競爭、房產開工率低迷等問題，壓抑需求及利差表現。

乙二醇（EG）則因海運持續受阻、中東產品難以進入主要市場大陸，導致亞洲EG供給緊縮，市況穩定改善，有利南亞、東聯等業者營運。