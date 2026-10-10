聽新聞
0:00 / 0:00

塑化業Q4多重變數 業者調產能、攻利基產品

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

塑化業第4季仍面臨多重變數，業界普遍認為，整體市況呈現「上游煉製業者利差擴大、中游則因產品需求不同而表現分歧」的走勢。面對市場變化，塑化業者持續調整產能供應，並聚焦利基型產品，以擴大產品銷售利差。

各項產品中，EVA、PVC等因中國大陸光伏、建築需求動能偏弱，仍待築底回升；ABS、PS等產品，旺季拉貨需求溫和復甦，但補庫存力道仍受抑制；EG則因供給偏緊，市況轉佳，南亞（1303）、東聯等業者紛紛調高開動率因應。

EVA部分，業者指出，因大陸全年度光伏需求放緩、淨出口增加，價格及利差持續承壓，業者降低產能供應因應。

由於PVC大量應用於營建業材料，大陸第3季房地產開工率仍低迷，拖累傳統旺季需求。不過，由於各國陸續針對大陸產品祭出反傾銷調查，印度也面向進口產品，訂出最低價格限制，相關措施如持續發酵，有助亞洲PVC供需進一步趨向健康。

ABS及聚苯乙烯（PS）塑膠產品部分，業者指出，下游淡季已過，且觀察第3季起家電、電子產業備料需求已有回籠，第4季銷售表現有望優於第3季。不過，整體仍面臨大陸低價貨競爭、房產開工率低迷等問題，壓抑需求及利差表現。

乙二醇（EG）則因海運持續受阻、中東產品難以進入主要市場大陸，導致亞洲EG供給緊縮，市況穩定改善，有利南亞、東聯等業者營運。

東聯 南亞 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台聚集團營收 台聚、台達化年月雙增 亞聚、華夏年減

貨櫃三雄營收年月雙增 同聲看好市場需求仍正向

ABF、CCL行情還沒走完！PCB迎最強旺季 009828一次買進整條供應鏈

三大未來營收／前三季2.04億元 年增21.7％

相關新聞

塑化產業進入「金九銀十」傳統旺季 台塑提防兩變數

塑化產業進入「金九銀十」傳統旺季。台塑觀察市場潛藏兩大變數，將牽動第4季塑化產品價格走勢及利差表現；石化產業要真正回歸健康市況，仍須等待地緣戰事告一段落、油價回復正常水準。

塑化業Q4多重變數 業者調產能、攻利基產品

塑化業第4季仍面臨多重變數，業界普遍認為，整體市況呈現「上游煉製業者利差擴大、中游則因產品需求不同而表現分歧」的走勢。面對市場變化，塑化業者持續調整產能供應，並聚焦利基型產品，以擴大產品銷售利差。

企業生日快樂／鼎基投入偏鄉教育 扎根科學知識

身為高雄在地企業，鼎基長期關注教育發展，投入偏鄉教育與科學推廣，藉由科學夏令營的舉辦，希望透過企業力量為下一代創造更多接觸科學與探索世界的機會。

企業生日快樂／鼎基整合資源 強攻高階應用

鼎基總經理林庚賢表示，公司以「科學、創新、協同合作」為核心理念，透過共同開發模式深入參與客戶產品設計，此一商業模式成功讓鼎基從材料供應商轉型為產品創新夥伴，今年要進一步整合材料資源，建立「先進複合材料平台」成為全球高階TPU薄膜應用市場的重要推手。以下為訪談摘要：

企業生日快樂／鼎基跳脫思維 打國際盃

1981年，一張3萬元的熱塑性聚氨酯（TPU）油封訂單，開啟鼎基的創業之路；45年後的2026年，鼎基先進材料已成為全球前三大TPU薄膜供應商，不僅產品廣泛應用於汽車、醫療、電子等產業，更從材料製造商轉型為高附加價值產品開發夥伴，更邁向「TPU先進複合材料平台」的新階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。