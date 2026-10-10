塑化產業進入「金九銀十」傳統旺季 台塑提防兩變數

塑化產業進入「金九銀十」傳統旺季。台塑（1301）觀察市場潛藏兩大變數，將牽動第4季塑化產品價格走勢及利差表現；石化產業要真正回歸健康市況，仍須等待地緣戰事告一段落、油價回復正常水準。

首先，中東戰事推升原油及石化原料成本，恐讓下游客戶因高價縮手；中東戰事延燒，國際油價持續高檔震盪。9日布蘭特原油期貨回落，收在每桶103.53美元，西德州原油收在每桶90.97美元，相較去年同期約每桶60美元，仍處於相對高檔。

高油價推升輕油（石油腦）、乙烯等石化原料價格。法人報告指出，今年10月初乙烯價格約每噸1,150美元，較2025年同期約780美元上漲近47%；輕油價格則由去年同期每噸約580美元，升至870美元附近，漲幅約50%。原料成本大幅攀升，雖可能帶動部分石化產品報價上揚，但若終端需求未同步回溫，下游加工廠將面臨成本轉嫁壓力，產品利差也可能受到擠壓。

其次，台塑認為另一項關鍵變數，美伊談判及戰事後續發展，將影響國際油價與原料供應；美伊談判及中東戰事一直在變化當中；美國總統川普8日在社群媒體發文表示，不會在期中選舉前攻擊伊朗，並稱雙方正進行「富有成效的討論」。

針對這個市場變化，台塑研判，美國期中選舉結束後，川普可能更積極促使戰事告一段落。若衝突緩和、國際油價回落，石化原料成本有望降低，將有助下游需求恢復及業者利差修復。

反之，若美伊衝突持續擴大，甚至影響荷莫茲海峽航運，中東石化產品運輸受阻，可能推升亞洲石化產品價格；但若油價持續高檔、全球終端消費需求仍未實質復甦，下游加工廠將因成本難以轉嫁而調降開工率，反而壓抑石化原料採購動能。

需求方面，第4季雖進入傳統旺季，下游剛性需求逐步回升，但市場備貨態度仍偏審慎。台塑進一步指出，原料價格持續高檔，可能引發下游客戶「買漲不買跌」的心理，帶動短期採購；然而，高價原料也增加資金與庫存壓力，終端需求能否跟上，仍是後續觀察重點。

展望明年，台塑集團總裁吳嘉昭日前表示，2027年石化景氣有望優於今年，主因中國大陸大型石化產能擴建空間逐漸受限、小型廠商營運支撐能力不足，以及2027年需求可望小幅增加。