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SCFI運價指數止跌回穩 物流業：下周運價有指標意義

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

運價指數十一長假後開盤首周，終止連2跌。最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出爐，指數小漲1.8點至3664.11點，周上漲0.05%。物流業界認為，長假剛結束，下周運價表現才有指標性意義。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價開始反彈，每TEU(20呎櫃)達2,274美元，周漲幅3.4%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,002美元，周漲幅為0.2%。

遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達7,584美元，較前一期上漲6美元，周漲幅0.08%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達10,524美元，較前一期小跌4元，周跌幅0.04%。

歐洲及地中海航線本周表現最好，貨櫃輪業者指出，儘管市場普遍認為歐洲經濟疲弱，近期歐洲線貨量增幅高於預期，也是運價開始回升的原因之一。目前歐洲市場大幅衰退的機率仍偏低，明年主要經濟體的經濟成長預估略高於今年，推估歐洲線有望步入復甦期。

運價 物流 止跌

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