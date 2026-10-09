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賴總統國慶晚會談經濟成果 讓世界需要台灣、更要人民有感

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統今（9）日晚間出席「115年國慶晚會」時表示，在海內外臺灣人共同努力下，臺灣一步步站上世界舞臺，但國家強、國家好，更要反映在人民過得好。政府有責任將世界對臺灣的信任，轉化為人民更好的生活，讓全民共享經濟果實，減輕家庭在生活、育兒及長照上的負擔。期盼國人團結合作，讓臺灣的舞臺越搭越大，並將臺灣的成就化為每一位臺灣人實實在在的幸福。

賴總統致詞時表示，明天就是中華民國115年國慶，很高興今晚齊聚新北，共同為國家慶生。賴總統感謝立法院長韓國瑜率領慶籌會團隊，以及侯友宜市長所率領的市府團隊，共同辛苦籌辦國慶活動；也感謝行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及相關部會編列預算、大力支持，讓活動順利進行。同時肯定僑委會代理委員長李姸慧及僑委會同仁妥善安排，讓數千位僑胞返臺共同慶祝國家生日，並感謝所有表演者及幕後工作人員的辛苦付出。

賴總統提到，今晚不僅有新北市民，也有跨縣市的鄉親及從世界各地返臺的僑胞及各國貴賓相聚在這裡。特別在當前世界並不太平，我們能在這麼好的場地與氛圍下共同慶祝國家生日，是非常幸福且難得的事，也是我們在工作崗位上盡心盡力，共同努力才有今天的成果。

賴總統表示，在海內外臺灣人共同努力下，這十年來，臺灣一步步站上世界舞臺，越來越多企業選擇把信心留在臺灣，把下一個世代的關鍵布局留在臺灣。今天的臺灣已經有堅強的實力與信心，能和全球夥伴攜手同行，促進世界繁榮發展。但身為總統，他更清楚，國家強、國家好，不只是數字上的表現，而是要反映在人民的生活上。我們有責任把世界對臺灣的信任，轉換成臺灣人民更好的生活。

賴總統強調，國家越有能力，照顧人民的腳步就要越快。不只要協助百工百業升級、帶動薪資成長，讓全民共享經濟果實；更要以「社會投資」的精神，減輕家庭在生活、育兒及長照上的負擔，讓孩子得到妥善照顧、父母安心工作，讓年輕人發揮所長，也讓長輩獲得溫暖的依靠。

賴總統接著說，在國慶前夕，要祝福國家國運昌隆、國泰民安、風調雨順；也祝福新北市及全國各縣市四時無災、八節有慶，人民安居樂業。並指出，人民要能有好生活，政府必須努力推動各項福國利民的政策，中央政府總預算及今年的追加預算尤為重要，並敬請韓院長及在場跨黨派立法委員大力支持、迅速審查通過。

賴總統表示，期盼臺灣在全體人民共同努力、團結合作下，我們的舞臺越搭越大，成為世界真正的舞臺，不僅歡迎各國友人及企業家來到臺灣，也讓國人更有自信、更方便地走進世界，越走越遠、越走越穩。

賴總統指出，再大的國家計畫，最後都要回到人民對生活最樸實的期盼：努力有回報、家庭能安穩、孩子有機會、長輩有照顧。這是他身為總統，以及卓榮泰共同帶領政府最重要的職責。在這塊土地上，我們不只要讓臺灣人民走向世界，更要讓世界人才齊聚臺灣，讓年輕人在自己的家鄉看見未來。

賴總統說，我們過去曾經追趕世界，今天世界需要臺灣；我們曾經尋找機會，今天臺灣創造機會。未來，不只要讓更多人看見臺灣的努力，更要把這份成就化為每一位臺灣人實實在在的幸福。讓我們團結合作，為臺灣的下一步打拚，讓我們昂首闊步，相信自己、相信彼此、相信民主，相信臺灣，共同為國家打拚。最後，總統祝福中華民國115年生日快樂，也祝福大家有個美好的夜晚。

國慶 賴總統 韓國瑜 賴清德 長照

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