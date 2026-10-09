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全國電屏東廣東店開幕 大家電下殺9折、滿額再抽洗衣機吸塵器

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
全國電子屏東廣東店9日盛大開幕！電視滿額送Dyson、指定家電9折，開幕五天優惠連發！電視、空調、冰洗家電超值回饋，滿額送好禮、好康拍賣熱鬧登場。業者提供
全國電子屏東廣東店9日盛大開幕！電視滿額送Dyson、指定家電9折，開幕五天優惠連發！電視、空調、冰洗家電超值回饋，滿額送好禮、好康拍賣熱鬧登場。業者提供

搶攻南台灣家電換機商機，全國電子全新門市「屏東廣東店」9日正式開幕。為擴大集客效應，全國電宣布，自9日至13日連續5天祭出開幕慶，鎖定電視、空調、冰箱與洗衣機等主力大家電，全面祭出指定機種9折優惠，並端出滿額贈Dyson人氣家電、冰洗滿額送3,000點會員點數及限時拍賣會，全力催出在地買氣。

全國電表示，屏東廣東店開幕是持續深耕在地市場的重要布局，希望透過多元商品選擇、到府場勘與精緻安裝等售後服務，為屏東消費者打造更便利且有溫度的購物據點。

看準南部氣候炎熱帶動的空調汰換需求，全國電指出，此波主打指定空調9折，除提供專業安裝與8年免費延長保固，並協助消費者申請最高5,000元的政府節能補助；影音方面，指定電視享9折與延長保固，單筆消費滿7萬元以上可直接任選Dyson等高階家電作為滿額禮。此外，針對廚房三機（熱水器、瓦斯爐、抽油煙機）則祭出指定商品8%現金回饋及到府場勘服務。

在大型冰洗家電部分，全國電同步推出「冰洗大賞」，指定冰箱與洗衣機享9折，消費滿2萬、4萬元各有分級贈品，滿6萬元再加碼回饋3,000點會員點數。

為吸引人潮進駐，屏東廣東店開幕期間每日限量提供前100名消費滿額顧客來店禮，單日單筆消費達門檻再贈Panasonic果汁機、石墨烯養生毯等居家用品。

此外，全館單筆滿1,000元可抽洗衣機與吸塵器，並於10日、11日下午2點與晚間7點舉辦多場限時特賣拍賣會，藉由折扣與互動活動拉抬新店買氣。

屏東 廣東 全國電

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