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企業生日快樂／鼎基投入偏鄉教育 扎根科學知識

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

身為高雄在地企業，鼎基（6585）長期關注教育發展，投入偏鄉教育科學推廣，藉由科學夏令營的舉辦，希望透過企業力量為下一代創造更多接觸科學與探索世界的機會。

該公司相信，科學教育不僅能培養孩子的邏輯思考與創新能力，更可能在未來成為推動社會進步的重要力量，希望讓科學知識向下扎根，為台灣培育更多未來人才。

鼎基係自2017年起舉辦科學夏令營，至今已累計超過500位學童參與，成為公司重要的公益計畫之一。2026年暑假，鼎基攜手屏東前進國小，以及高雄坪頂、鳳陽及華山國小，共辦理八個梯次活動，吸引120位學童參與，公司員工也共同投入課程規劃與活動執行，希望透過實際行動陪伴孩子學習與成長。

每年科學夏令營皆規劃不同主題課程，涵蓋科技、自然與環境教育等面向，內容強調實際操作與親身參與。例如透過機器人組裝與操作，讓孩子們認識程式邏輯、自動控制與科技應用。

結合自然觀察與植物科學的課程，則帶領學童探索植物特性、生態環境與永續發展概念。透過寓教於樂的方式，引導孩子從中理解科學原理，培養觀察力、創造力與解決問題能力。許多學童在實作過程中展現高度興趣與好奇心，並透過親身感受科學探索的樂趣。

鼎基表示，科學夏令營不只是一場暑期活動，更希望成為孩子探索世界的起點，讓更多學童在成長過程中培養探索精神、創新思維與解決問題的能力。而科學夏令營已成為鼎基深耕地方的重要方式，而企業的價值不僅在於創造經濟效益，更在於為社會帶來正向影響。

鼎基總經理林庚賢認為，教育不只是資源投入，尤其人才培育是一項長期工程，正如企業投入研發需要時間累積，科學教育也需要長期耕耘，同時也是與在地建立連結的重要橋梁。

透過與學校合作，讓更多孩子有機會接觸平時較少接觸的科學課程，也為偏鄉教育帶來更多元的學習資源。

偏鄉教育 科學 鼎基

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