企業生日快樂／鼎基整合資源 強攻高階應用

鼎基（6585）總經理林庚賢表示，公司以「科學、創新、協同合作」為核心理念，透過共同開發模式深入參與客戶產品設計，此一商業模式成功讓鼎基從材料供應商轉型為產品創新夥伴，今年要進一步整合材料資源，建立「先進複合材料平台」成為全球高階TPU薄膜應用市場的重要推手。以下為訪談摘要：

問：鼎基提出「TPU先進複合材料平台」的核心概念為何？

答：過去40多年來，鼎基完成從TPU薄膜製造商到高附加價值產品開發夥伴的轉型。在與全球客戶共同開發過程中，技術能力不再侷限於TPU薄膜，而是延伸至精密塗佈、功能性複合材料及高階製程，並累積出深厚的跨材料與跨領域經驗。

因此，鼎基也正式邁入第三階段轉型，打造「TPU先進複合材料平台」，其核心不再只是開發單一材料或產品，而是整合材料、製程與應用資源建立可跨產業、跨領域延伸的創新平台，加速切入新的應用市場與成長機會。

此平台主要由四大能力支撐，包括材料科學研發、製程技術、跨產業協同開發及跨材料整合能力。透過這四大能力，鼎基從產品開發升級為材料平台提供者。

問：TPU先進複合材料平台是主要聚焦哪些產業？是否有具體開發成果？

答：TPU先進複合材料平台主要聚焦先進電子材料、高感知柔性與觸控材料、高階醫療材料以及永續基礎建設材料四大領域。雖然是不同應用領域，但都具備高技術門檻、高客製化需求及高附加價值特性，與鼎基長期累積的材料研發、製程整合及共同開發能力高度契合。

平台最大的特色在於，不以單一產品或單一產業為發展方向，而是透過共享材料科學基礎、製程技術與客戶開發經驗，當某一領域取得材料突破後，往往能快速應用到其他市場，縮短產品商業化時程，這正是先進複合材料平台的核心價值。

目前四大領域均取得初步成果。先進電子材料方面，公司正開發軟性銅箔基板（FCC）基材及半導體封裝用先進膜材。其次，高感知柔性與觸控材料已投入高性能TPU複合紗線開發。高階醫療材料則涵蓋醫療級TPU薄膜、醫療管材、敷材及導管複合材。

至於永續基礎建設材料方面，已開發高效能建築防護結構材及高強度安全防爆晶膜，應用範圍涵蓋高端特殊建材、自動化精密設備及綠色建築等領域。

問：近年成功切入高階車用與醫療市場，背後有哪些策略？

答：鼎基選擇切入車用與醫療市場，並非單純看重市場規模，而是因為這些產業對材料性能、品質穩定性及驗證能力要求極高，能充分發揮多年累積的材料研發、製程整合與共同開發優勢。

以車漆保護膜（PPF）為例，看似是一張薄膜，背後卻涉及原料配方、光學性能、耐候性及精密加工等多項關鍵技術。醫療市場亦如此，不僅標準嚴格、認證周期長，更重視供應商的長期穩定性與開發能力，一旦建立合作關係能與客戶共同拓展更多應用產品。

問：展望下個45年，最重要的發展目標？

答：鼎基建構的「TPU先進複合材料平台」，透過材料創新、跨領域整合與共同開發能力，參與次世代產品的設計與創新。未來，將持續深化車用、醫療、電子及先進複合材料等應用市場，同時加速智慧製造與AI技術導入，提升生產效率、品質穩定性與營運韌性。

隨著全球供應鏈重組與客戶對可靠夥伴需求提升，鼎基也將強化國際布局，朝高性能材料重要合作夥伴目標邁進。