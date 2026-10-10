企業生日快樂／鼎基跳脫思維 打國際盃

1981年，一張3萬元的熱塑性聚氨酯（TPU）油封訂單，開啟鼎基（6585）的創業之路；45年後的2026年，鼎基先進材料已成為全球前三大TPU薄膜供應商，不僅產品廣泛應用於汽車、醫療、電子等產業，更從材料製造商轉型為高附加價值產品開發夥伴，更邁向「TPU先進複合材料平台」的新階段。

回顧鼎基發展歷程，每一次產業變局，都成為公司下一次轉型的起點。走進高雄小港廠區，潔白的TPU薄膜吹成三層樓高，再經過多道精密製程，最終壓捲成巨大的卷材，準備送往全球多家國際品牌供應鏈。眼前這些薄膜不只是材料，更是一家企業在不同世代之間的轉型縮影。

切入上游原料 墊高技術門檻

創辦人林勳臺在創業初期便看見TPU材料的潛力，從3萬元的TPU油封訂單起家，到自主開發出首款防水透氣TPU膜，開啟鼎基TPU薄膜之路；隨後更進一步往上游原料發展，奠定一條龍生產製程的根基。

第二代接班人林庚賢跳脫材料供應商思維，以「科學、創新、協同合作」為核心理念，從產品概念發想、設計驗證到放量生產，全程與客戶並肩協作、參與關鍵研發決策，建立創新應用的合作模式，共同定義下一代產品的技術藍圖與核心競爭力。

從掌握原料到參與客戶創新，兩代經營者看似做出不同的選擇，不過始終圍繞同一個核心：「不盲目追求短期規模，而是在市場變化中提前布局下一階段的關鍵能力，並維持穩健的經營節奏與清晰的策略方向。」

1990年代，鼎基自主研發的防水透氣TPU膜成功改變當時材料技術，更踢進國際足聯世界盃（FIFA World Cup）成為指定用球材料供應商，讓鼎基一戰成名、躍上國際舞台。

而真正讓鼎基與同業拉開差距的，並非單一明星產品。當多數製造廠專注於擴產、追求規模經濟時，創辦人在產業景氣正盛之際做出大膽的決定-「切入更艱難的上游原料開發」。經過長時間的配方研究、製程驗證與技術積累，鼎基建立涵蓋原料、材料改質到薄膜生產的一體化能力，形成難以複製的技術門檻。

這項決定雖然投入時間長、門檻高，卻讓鼎基掌握核心技術與供應鏈自主權，不僅贏得多家國際頂尖品牌長期信任，更成功切入高規格應用領域，為後續拓展高附加價值市場奠定重要基礎。

鼎基總經理林庚賢。鼎基／提供

打入領導品牌 共同開發合作

隨著客戶新產品陸續量產落地，營運也步入成長軌道。然而，新的挑戰也很快出現。2011年中國大陸將TPU等聚氨酯工業納入「十二五規劃」重點發展產業，大量資本與產能快速投入市場，TPU產業競爭日漸白熱化，價格戰席捲而來。

剛回台接班的林庚賢察覺市場結構正在改變，為避免公司陷入削價競爭的惡性循環，他在關鍵時刻決定要逐步淡出低毛利產品線，即使短期可能影響營收規模，但唯有跳脫價格競爭，才能為公司開創新的成長空間。這項決策，開啟鼎基第二次轉型。

林庚賢親自走訪全球客戶，深入了解各產業未來發展需求，並將公司角色由材料供應商提升為產品創新夥伴，從材料選擇、產品設計到功能驗證，更早全程參與客戶開發流程，協助解決既有技術挑戰並積極探索TPU材料在全新應用領域的可能性。

許多開發案甚至是相關產業首次導入TPU材料，充分展現公司多年來累積的一條龍製程整合能力與跨領域開發經驗。

至今，鼎基已有約三成開發案成為產業首創的TPU應用，客戶共創專案占比高達70%。以共同開發的創新合作模式，也成為鼎基第二波重要的成長引擎。

在林庚賢帶領下，公司逐步將TPU技術導入高附加價值應用，成功打入全球領導品牌供應鏈，不僅是國際知名高階車漆保護膜獨家供應商，更取得全球市占率最高的微創高精度多軸控制系統外科手術機器人長期訂單。目前鼎基服務超過30家全球頂尖品牌，約四成客戶合作關係超過十年。

隨著高附加價值產品比重持續提升，鼎基獲利能力顯著改善，2023年毛利率一舉突破30%，持續維持高檔水準並朝40%目標邁進。自上市以來，公司亦維持穩定且具延續性的股利政策，股東權益報酬率與資產報酬率穩步提升，並獲得2025外資精選「中堅潛力企業獎」。

站上45周年的新起點，鼎基邁向下一步轉型、打造「TPU先進複合材料平台」，整合材料創新與跨領域技術能力，將持續開拓高附加價值應用市場，為下一階段注入新成長動能。