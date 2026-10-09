千萬預算買新北大樓怎麼挑？ 這類型平均總價不到900萬

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年新北市不同屋齡、坪數的住宅大樓平均交易總價，結果發現，小坪數住宅仍具較親民的總價門檻，而在相同坪數條件下，屋齡越高的住宅，平均交易總價也呈現逐步下降趨勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察新北市20坪以下住宅，可以發現其平均交易總價最低約600萬元。其中，屋齡10年以下住宅平均交易總價為1,078萬元、10～20年為871萬元、20～30年為662萬元，30年以上則為607萬元，顯示隨著屋齡增加，20坪以下住宅平均交易總價呈現下降趨勢。對於總價預算有限的購屋族而言，進場門檻相對較低。

陳金萍指出，20坪以下住宅多以1至2房產品為主，居住空間雖較精簡，但對於單身族或小家庭而言，仍可滿足基本居住需求，加上總價較容易控制，因此成為部分購屋族群考量的產品類型，尤其對首購族而言，購屋門檻相對較低，且與台北市住宅或新北市較大坪數產品相比，20坪以下住宅的總價負擔也相對較輕，具備一定的市場吸引力。

若進一步觀察相同坪數住宅的平均交易總價，可以發現屋齡越高，平均交易總價大致呈現下降趨勢。以40坪以上住宅為例，屋齡10年以下住宅平均交易總價達2,631萬元，而30年以上住宅則為1,856萬元，新舊屋價差達775萬元。

陳金萍表示，一般而言，在坪數相同的情況下，屋齡較新的住宅在建築規劃、社區管理及居住品質等方面較具優勢，因此總價表現相對較高，而屋齡較高的住宅雖然可能需要額外考量修繕與維護成本，但因總價門檻較低，加上部分產品公設比較低、實際使用空間相對較大，因此仍受到部分購屋族群青睞，成為控制購屋預算的重要選項之一。

最後，陳金萍表示，坪數與屋齡是影響住宅總價的重要條件，民眾可依自身居住需求與購屋預算，選擇適合的產品，若偏好較新設備、社區規劃的民眾，可以縮小坪數尋找合適物件；有家庭成員增加、居家工作或收納需求的族群，則可將屋齡較高的大樓納入比較。

不過，本次數據為新北市整體平均結果，實際房價仍會受到行政區、地段、建物類型、樓層、社區管理及車位等條件影響。

她建議，有意購屋的民眾，除了比較房屋總價，也應將實際使用空間、自備款、貸款成數、每月還款能力，以及老屋可能產生的修繕費用一併納入評估，在居住需求與財務負擔之間取得平衡。