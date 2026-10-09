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店面、旅館市場趨勢浮現 CCIM 李誠慶：「個案表現」「分眾深化」明顯

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

CCIM（台灣不動產投資協會）理事、瑞普萊坊零售暨飯店不動產服務部資深總監李誠慶指出，2026年第3季台灣商用不動產在「店面」與「旅館」的投資信心指數統計雖然仍呈現保守，但由市場成交案例觀察，「個案表現」與「分眾深化」的趨勢卻愈加鮮明。

台灣不動產投資協會（CCIM）發布最新「台灣商用不動產投資信心指數（ICI）」調查顯示，總體經濟、辦公室、土地開發、店面四項納入總指數之指標中，「總體經濟」、「辦公室」與「土地開發」仍維持在100以上。

台灣不動產投資協會專業投資人對國內商用不動產投資信心指數最高指標為「總體經濟環境」，第3季為118.57點，較前一季上升3.29點（2026第2季：115.28），仍維持偏向樂觀的趨勢；信心居次為「辦公室」，第3季為117.86點，較前一季上升4.53點（2026第2季：113.33）；信心居第三為「土地開發」，第3季為107.14點，較前一季微幅下降2.12點（2026第2季：109.26）。

而「店面」為79.29點，較前一季下降0.71點（2026第2季：80.00），仍為第3季水準最低之指標。

另因旅館較不屬於典型商業不動產，於本指數計算中並未將其列入總指數之計算，但仍對其進行調查及個別發布。「旅館」之第3季投資信心為91.07點，較前一季下降6.15點（2026第2季：97.22），仍處於接近持平、偏保守水準。

李誠慶分析，在街邊店買賣與租賃方面，西門町商圈與中山南京商圈表現尤為亮眼。指標案例包括昆明街「愛迪達」等三棟透天厝以4.2億元出售成交（土地面積84坪）、武昌街「西門in89豪華影城」整棟以19.8億元出售成交（土地面積340.6坪），以及赤峰街店面租金漲幅倍增，皆顯示精華地段的吸金實力。

旅館不動產方面，台中西屯威尼斯汽車旅館近期以近24億元高價出售予寶佳集團旗下建設公司。面對市場變化，晶華（2707）、雲品（2748）、煙波及天成等大型本土飯店集團，持續採取「經營管理輸出」與「共同開發」的輕資產模式進行擴張。

在國際酒店品牌在台拓展方面，第3季最具代表性的是萬豪酒店與台中不動產業者精英開發合作攜手進駐南投日月潭，以預計總投資金額逾30億元，引進台灣首家「AC歐軒酒店（AC Hotels by Marriott）」，規劃興建五棟建物，打造兼具度假、商務、家庭、親子等綜合旅宿型態。

「AC歐軒酒店」投資案，除將強化日月潭的國際觀光連結外，也代表台灣優質景點的發展潛力大獲肯定，成為國際酒店集團與本土業者攜手打造複合式度假型酒店的新標竿。

店面 旅館 市場

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