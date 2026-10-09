新爐體日本製造中！台中文山焚化新廠14日開工 力拚2030年運轉

台中市廢棄物處理邁入全新里程碑！台中市環保局宣布，文山焚化廠汰舊換新BOT案將在10月14日開工，導入日本先進焚化與發電技術，新爐體已在日本製造，新廠完工後將大幅降低空汙排放，提升發電效率，轉型為再生能源園區。

環保局長吳盛忠說明，BOT案由環保局與台泥文山環保科技公司簽約，結合公部門政策規畫及民間企業技術、資源與營運經驗，採「建新拆舊」原則，確保現有焚化廠穩定營運、不影響台中市垃圾處理下興建新廠，新廠預計2029年底完工，2030年正式運轉。

環保局說明，BOT案去年12月11日簽約後，台泥文山環保科技公司立即在去年12月19日與日本三菱重工簽訂焚化及發電設備採購契約，焚化爐爐床預計在2028年2月運抵台灣安裝。

環保局指出，市府團隊陸續完成環境影響差異分析、水土保持計畫以及拆除與建造執照申請等前置程序後，土木工程將於今年10月14日動工。透過土建工程與海外設備製造同步進行的策略，有效縮短整體興建期程。

環保局強調，文山焚化廠汰舊換新工程不僅是台中市廢棄物處理設施升級的重要里程碑，更展現市府推動低碳與循環經濟的決心。未來新廠落成營運後，除大幅降低汙染物排放外，亦將提供穩定且高效率的再生能源電力，邁向公私協力、兼顧環保與能效的典範，為台中市打造宜居永續城市奠定堅實基礎。