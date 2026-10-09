快訊

國軍不是招不到人而已！馬文君揭提前退伍賠償人數暴增逾20倍

國慶紀念品懶人包！隨行杯、100元早餐券免費送 領取時間、地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

新爐體日本製造中！台中文山焚化新廠14日開工 力拚2030年運轉

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文山焚化新廠新爐體外觀示意圖。圖／環保局提供
台中市文山焚化新廠新爐體外觀示意圖。圖／環保局提供

台中市廢棄物處理邁入全新里程碑！台中市環保局宣布，文山焚化廠汰舊換新BOT案將在10月14日開工，導入日本先進焚化與發電技術，新爐體已在日本製造，新廠完工後將大幅降低空汙排放，提升發電效率，轉型為再生能源園區。

環保局長吳盛忠說明，BOT案由環保局與台泥文山環保科技公司簽約，結合公部門政策規畫及民間企業技術、資源與營運經驗，採「建新拆舊」原則，確保現有焚化廠穩定營運、不影響台中市垃圾處理下興建新廠，新廠預計2029年底完工，2030年正式運轉。

環保局說明，BOT案去年12月11日簽約後，台泥文山環保科技公司立即在去年12月19日與日本三菱重工簽訂焚化及發電設備採購契約，焚化爐爐床預計在2028年2月運抵台灣安裝。

環保局指出，市府團隊陸續完成環境影響差異分析、水土保持計畫以及拆除與建造執照申請等前置程序後，土木工程將於今年10月14日動工。透過土建工程與海外設備製造同步進行的策略，有效縮短整體興建期程。

環保局強調，文山焚化廠汰舊換新工程不僅是台中市廢棄物處理設施升級的重要里程碑，更展現市府推動低碳與循環經濟的決心。未來新廠落成營運後，除大幅降低汙染物排放外，亦將提供穩定且高效率的再生能源電力，邁向公私協力、兼顧環保與能效的典範，為台中市打造宜居永續城市奠定堅實基礎。

台中市文山焚化廠汰舊換新先期工程日前啟動，新廠預計10月14日開工。圖／環保局提供
台中市文山焚化廠汰舊換新先期工程日前啟動，新廠預計10月14日開工。圖／環保局提供

台中 開工 日本 焚化爐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中火燃氣二期 環評被撤銷

攸關增氣減煤…台中電廠二期環評遭撤銷 台電：尊重、且力拚早日無煤

中火燃氣二期環評遭北高行撤銷 環團籲台電進行二階環評

鞏固半導體供應鏈！經部通過合晶再投資178億元 擴大中科二林園區規模

相關新聞

台南房市盤整新屋移轉占逾4成 永康交易居冠、北區也爆增6成

台南市第3季房市交易量持續盤整，土地及建物買賣移轉量均較上季下滑，但與去年同期相比，年減幅度明顯收斂。其中，永康區建物買賣移轉達1107棟，連續兩季居全市之冠，年增70.05%；北區也大增75.75%，反映新建案完工交屋仍是支撐區域交易量的重要因素。

世界前三大出口 台灣手工具產業強 人才需求年增38.9%

AI浪潮帶動半導體與科技產業發展，台灣經濟成長的同時，不同產業的發展卻未必同步受惠。1111人力銀行調查發現，在上班族對產業前景的評估中，「傳統製造業」被認為是K型經濟往下走的產業，反映出傳統產業在薪資成長、人才吸引力與產業前景認知上面臨的壓力。

新爐體日本製造中！台中文山焚化新廠14日開工 力拚2030年運轉

台中市廢棄物處理邁入全新里程碑！台中市環保局宣布，文山焚化廠汰舊換新BOT案將在10月14日開工，導入日本先進焚化與發電技術，新爐體已在日本製造，新廠完工後將大幅降低空汙排放，提升發電效率，轉型為再生能源園區。

國環院榮獲亞洲國際培訓總會「2026 國際人力資源發展卓越獎」

國家環境研究院（國環院）以「邁向淨零：環保證照數位化的綠色 HRD 策略」專案，在多國競爭者中脫穎而出，榮獲亞洲國際培訓總會 (ARTDO International)「2026 國際人力資源發展卓越獎」，這是我國自 1991 年開辦環保人員訓練業務以來首次獲得的重大國際獎項。

鑽石為什麼不再值錢？網歎買鑽戒不如囤黃金「戒台還比較值錢」

上週Threads上一名網友發言指出，最近換工作，偶然得知鑽石價格崩盤，連用來鑲嵌鑽石的戒台都比鑽石值錢。她感歎，還好自己囤的是黃金，這篇發文意外引來破千讚與近百則留言。

貨櫃三雄營收年月雙增 同聲看好市場需求仍正向

貨櫃航運旺季效應持續發酵，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海9月營收同步繳出年、月雙增成績，其中，萬海年增近一倍、表現最強；長榮單月營收逼近500億元，同寫佳績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。