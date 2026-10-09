台南房市盤整新屋移轉占逾4成 永康交易居冠、北區也爆增6成

台南市第3季房市交易量持續盤整，土地及建物買賣移轉量均較上季下滑，但與去年同期相比，年減幅度明顯收斂。其中，永康區建物買賣移轉達1107棟，連續兩季居全市之冠，年增70.05%；北區也大增75.75%，反映新建案完工交屋仍是支撐區域交易量的重要因素。

台南市地政局公布2026年第3季土地及建物買賣移轉統計，全市土地買賣移轉9239筆，較上季減少3.16%，較去年同期增加1.65%；建物買賣移轉4634棟，較上季減少4.16%，較去年同期減少2.65%，整體市場尚未明顯回溫，仍處於盤整階段。

地政局指出，與去年第3季土地及建物買賣移轉量分別年減35.55%、32.24%相比，今年第3季年增減幅度已明顯收斂，顯示交易量大致回到去年同期水準，但尚未出現明顯回升。

觀察各行政區，永康區建物買賣移轉1107棟，較上季增加17.27%、年增70.05%，占全市交易量近四分之一；其中新屋移轉513棟，占該區46.34%，顯示新建案交屋持續挹注交易量。

北區以529棟居全市第二，較上季增加75.75%、年增64.80%，成為本季另一交易亮點；安南區431棟排名第三，較上季減少22.62%；東區386棟排名第四，較上季減少18.91%，但新屋移轉達275棟，占該區交易量71.24%，顯示交易量有相當比例來自新成屋完工後第一次移轉。

其他行政區方面，安平區、南區及善化區建物買賣移轉量較上季分別增加3.21%、7.11%及8.05%；仁德區、歸仁區及新市區則分別減少50.13%、17.54%及32.61%，區域表現呈現增減互見。

值得注意的是，本季辦竣第一次登記後移轉的建物有1909棟，較上季增加1.98%，占全市建物買賣移轉量41.20%，高於上季的38.72%。

地政局長陳淑美表示，新屋移轉反映的是過去預售期間累積的成交量，不代表全部都是本季新成交，完工及交屋時程仍是影響區域交易量的重要因素。

市長黃偉哲表示，市府持續推動南部科學園區產業聚落、沙崙智慧綠能科學城及永康創意設計園區等建設，完善就業、交通及生活機能。面對房市盤整，市府將持續透過公共建設及土地開發提升居住環境品質，兼顧產業發展與市民安居需求。

陳淑美表示，中央銀行近期調整不動產信用管制措施，將自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成調升至7成，建議民眾仍應回歸實際居住需求，衡量自身財務能力及貸款條件，審慎評估、理性購屋。