台南晶英歡慶12周年 攜手 UG 舉辦首屆「隨我逆轉」戰鬥系陀螺派對

台南晶英歡慶12周年，10月31日將攜手綠色時尚手搖品牌「UG TEA」舉辦首屆「隨我逆轉」陀螺交流派對，號召玩家公開對戰，並邀請相信音樂旗下搖滾新星「帕拉斯 PALLAS」樂團，熱力開唱全新單曲〈隨我逆轉〉，現場獨家販售陀螺造型甜點及精緻鹹食，打造串聯音樂、潮流文化及美食的熱鬧派對。

首屆「隨我逆轉」陀螺挑戰賽由64位公開報名玩家站上競技台，對戰8位來自UG TEA百人海選戰鬥友誼戰的優勝者，隨著賽場響起「3, 2, 1 Go Shoot！」的經典口號，選手們將過關斬將爭奪前三名，分別帶走熱門款UX-20榮耀武神LF、UX-03魔導神杖、UX-15鮫鯊狂鱗改造組。

此外，現場還安排有「晉級挑戰賽」關卡，玩家可直面迎戰館主台南晶英酒店李靖文總經理及大魔王帕拉斯樂團成員大寶，挑戰成功者可獲得「逆轉旋風」陀螺造型甜點。會場內亦設有玩家自由交流區、新手體驗及趣味闖關，帶來一場大人小孩都能免費參與的陀螺周年同樂派對。

此次主題音樂更為整場派對增添熱血燃點，台南晶英邀請相信音樂旗下Z世代搖滾新星「帕拉斯 PALLAS」樂團登台，由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶四位大男孩，親臨現場展現強勁舞台魅力。全新單曲〈隨我逆轉〉以「逆轉」概念呼應陀螺旋轉意象，讓全場賓客都沉浸在刺激賽事氛圍之中，感受樂團充滿青春爆發力的聲線與迷人舞台魅力。

陀螺賽事將於10月31日上午11點於台南晶英宴會廳登場，除競技賽事外，特別推出「晶炫戰神」陀螺造型甜點、「晶炫和牛漢堡」及多款府城小吃，場域另有規劃趣味問答區，完成闖關則可獲得陀螺三件甜點組，大幅提升互動樂趣。

為擴大歡慶12周年，當天更用心準備120份周年好禮，凡憑館內消費發票，拍照打卡並標註飯店官方社群平台及指定Hashtag，即有機會抽中台南晶英小西門套房三天兩夜免費食宿體驗、「鐵三角」Audio-Technica AT-SB727 Sound Burger無線可攜式黑膠唱盤機、台南晶英酒店5,000元餐飲抵用券…等豐富獎項，每份獎品另加碼贈送UG TEA飲品兌換券，預計將掀起全台玩家熱烈關注。