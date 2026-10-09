快訊

林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

黑熊到獵豹20年磨一劍！輪型戰車量產 鎖定灘頭反登陸

機車撞死行人判無罪 法官檢視影片：騎士反應時間僅2秒

聽新聞
0:00 / 0:00

台南晶英歡慶12周年 攜手 UG 舉辦首屆「隨我逆轉」戰鬥系陀螺派對

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南晶英歡慶12週年，10月31日將攜手綠色時尚手搖品牌「UG TEA」舉辦首屆「隨我逆轉」陀螺交流派對。台南晶英／提供
台南晶英歡慶12週年，10月31日將攜手綠色時尚手搖品牌「UG TEA」舉辦首屆「隨我逆轉」陀螺交流派對。台南晶英／提供

台南晶英歡慶12周年，10月31日將攜手綠色時尚手搖品牌「UG TEA」舉辦首屆「隨我逆轉」陀螺交流派對，號召玩家公開對戰，並邀請相信音樂旗下搖滾新星「帕拉斯 PALLAS」樂團，熱力開唱全新單曲〈隨我逆轉〉，現場獨家販售陀螺造型甜點及精緻鹹食，打造串聯音樂、潮流文化及美食的熱鬧派對。

首屆「隨我逆轉」陀螺挑戰賽由64位公開報名玩家站上競技台，對戰8位來自UG TEA百人海選戰鬥友誼戰的優勝者，隨著賽場響起「3, 2, 1 Go Shoot！」的經典口號，選手們將過關斬將爭奪前三名，分別帶走熱門款UX-20榮耀武神LF、UX-03魔導神杖、UX-15鮫鯊狂鱗改造組。

此外，現場還安排有「晉級挑戰賽」關卡，玩家可直面迎戰館主台南晶英酒店李靖文總經理及大魔王帕拉斯樂團成員大寶，挑戰成功者可獲得「逆轉旋風」陀螺造型甜點。會場內亦設有玩家自由交流區、新手體驗及趣味闖關，帶來一場大人小孩都能免費參與的陀螺周年同樂派對。

此次主題音樂更為整場派對增添熱血燃點，台南晶英邀請相信音樂旗下Z世代搖滾新星「帕拉斯 PALLAS」樂團登台，由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶四位大男孩，親臨現場展現強勁舞台魅力。全新單曲〈隨我逆轉〉以「逆轉」概念呼應陀螺旋轉意象，讓全場賓客都沉浸在刺激賽事氛圍之中，感受樂團充滿青春爆發力的聲線與迷人舞台魅力。

陀螺賽事將於10月31日上午11點於台南晶英宴會廳登場，除競技賽事外，特別推出「晶炫戰神」陀螺造型甜點、「晶炫和牛漢堡」及多款府城小吃，場域另有規劃趣味問答區，完成闖關則可獲得陀螺三件甜點組，大幅提升互動樂趣。

為擴大歡慶12周年，當天更用心準備120份周年好禮，凡憑館內消費發票，拍照打卡並標註飯店官方社群平台及指定Hashtag，即有機會抽中台南晶英小西門套房三天兩夜免費食宿體驗、「鐵三角」Audio-Technica AT-SB727 Sound Burger無線可攜式黑膠唱盤機、台南晶英酒店5,000元餐飲抵用券…等豐富獎項，每份獎品另加碼贈送UG TEA飲品兌換券，預計將掀起全台玩家熱烈關注。

派對 台南 挑戰賽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

珍珍60年 花博圓山變「大人的遊樂場」！復古金曲嗨唱、暢飲還送海味

Coupang酷澎國慶連假前進嘉義諸羅搖滾　行動應援南台灣音樂盛事！專屬攤位冰飲大放送、新客再送99元優惠券

劍湖山世界10月萬聖狂歡重磅登場！全民變裝299元優惠

慶雙十！經部串聯40處夜市推出好市券 出遊逛夜市、嚐美食、享優惠

相關新聞

臺北洲際酒店引爆飯店大戰…位在大巨蛋園區核心 開幕搶攻高端客源

台北市信義區五星級飯店大戰升級。臺北洲際酒店昨（8）日正式開幕，挾347間客房、七大餐飲品牌加入戰局，與台北君悅、W飯店、寒舍艾美及艾麗酒店爭搶高端客源；未來還有四季、柏悅等頂級酒店籌備進駐，信義區高端旅宿市場競爭持續升溫。

鑽石為什麼不再值錢？網歎買鑽戒不如囤黃金「戒台還比較值錢」

上週Threads上一名網友發言指出，最近換工作，偶然得知鑽石價格崩盤，連用來鑲嵌鑽石的戒台都比鑽石值錢。她感歎，還好自己囤的是黃金，這篇發文意外引來破千讚與近百則留言。

世界前三大出口 台灣手工具產業強 人才需求年增38.9%

AI浪潮帶動半導體與科技產業發展，台灣經濟成長的同時，不同產業的發展卻未必同步受惠。1111人力銀行調查發現，在上班族對產業前景的評估中，「傳統製造業」被認為是K型經濟往下走的產業，反映出傳統產業在薪資成長、人才吸引力與產業前景認知上面臨的壓力。

國環院榮獲亞洲國際培訓總會「2026 國際人力資源發展卓越獎」

國家環境研究院（國環院）以「邁向淨零：環保證照數位化的綠色 HRD 策略」專案，在多國競爭者中脫穎而出，榮獲亞洲國際培訓總會 (ARTDO International)「2026 國際人力資源發展卓越獎」，這是我國自 1991 年開辦環保人員訓練業務以來首次獲得的重大國際獎項。

貨櫃三雄營收年月雙增 同聲看好市場需求仍正向

貨櫃航運旺季效應持續發酵，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海9月營收同步繳出年、月雙增成績，其中，萬海年增近一倍、表現最強；長榮單月營收逼近500億元，同寫佳績。

長榮：景氣好到下一季

長榮海運看好貨櫃航運景氣延續至明年首季。總經理吳光輝表示，依目前訂艙情況，第4季至明年農曆春節前貨載需求仍相當樂觀，「看不到市場轉弱的理由」，全球港口壅塞及紅海復航進度，將是明年的兩大變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。