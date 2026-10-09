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世界前三大出口 台灣手工具產業強 人才需求年增38.9%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI產業近年主導台灣產業發展，但台灣仍有很多傳產業者在全球占重要地位。聯合報系資料照
AI產業近年主導台灣產業發展，但台灣仍有很多傳產業者在全球占重要地位。聯合報系資料照

AI浪潮帶動半導體與科技產業發展，台灣經濟成長的同時，不同產業的發展卻未必同步受惠。1111人力銀行調查發現，在上班族對產業前景的評估中，「傳統製造業」被認為是K型經濟往下走的產業，反映出傳統產業在薪資成長、人才吸引力與產業前景認知上面臨的壓力。

事實上，從目前1111人力銀行的職缺資料來看，手工具產業相關職缺與去年同期相比，年增38.9%，市場對人才的需求仍然存在，其中也不乏月薪6萬元以上的技術職、管理與業務職機會。

手工具品項，從日常生活到工業生產都不可或缺，從大家熟悉的銼鉗刀類、扳手和農林園藝手工具，到噴槍、鏈鋸等應用範圍相當廣泛。台灣手工具產業以台中、彰化為核心，長年累積從鍛造、熱處理到精密加工的完整製造技術，目前仍是全球前三大出口國，僅次於中國大陸與德國。

根據行政院資料顯示，2025年台灣手工具產業共有2,562家廠商，出口全球金額達36億美元，就業人口約5萬人。而從2026年產業發展來看，手工具產業面對的競爭也已經不再只是過去單純的價格競爭，而是逐漸延伸至高值化產品、供應鏈韌性以及全球市場布局等能力。然而，產業升級之外，「人才」本身也成為傳統製造業必須面對的另一項挑戰。

根據1111人力銀行今年針對台灣職場與產業發展的調查觀察，在K型經濟持續發展下，不同產業之間的薪資與人才吸引力差距更加明顯。當年輕人面對不同產業的薪資、工作環境、職涯發展與未來性進行比較時，傳統製造業往往較難成為首選，企業被迫面臨「人才不願進入」的問題。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，手工具產業隨著資深員工退休，消失的不僅是人力，而是跟著老師傅一起累積數十年的「隱性知識」（Tacit Knowledge）。然而，傳統製造業又經常被貼上「工作辛苦、環境較差、薪資有限、升遷不明確」等印象，使企業面臨「前輩退休、年輕人又不願意進來」的雙重壓力。

她說，因此AI設備、數位升級對傳統製造業而言，將成為技術傳承的新工具。現階段須將製程經驗、操作方法、品質判斷與異常處理方式逐步數位化，得以傳承的技術資產；另一方面，改善工作環境與製程條件，也是吸引年輕人才的重要方式。當工作環境改善，降低勞動強度，同時建立更清楚的職涯與升遷制度與福利制度，也有機會逐漸改變年輕人對傳統製造業的既有印象，讓製造業從「辛苦的第一線工作」，轉變為具有技術性與專業發展空間的職涯選擇。

人力銀行 製造業 傳統產業

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