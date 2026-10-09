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國環院榮獲亞洲國際培訓總會「2026 國際人力資源發展卓越獎」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國環院院長張順欽向環境部部長彭啓明獻獎。環境部／提供
國環院院長張順欽向環境部部長彭啓明獻獎。環境部／提供

國家環境研究院（國環院）以「邁向淨零：環保證照數位化的綠色 HRD 策略」專案，在多國競爭者中脫穎而出，榮獲亞洲國際培訓總會 (ARTDO International)「2026 國際人力資源發展卓越獎」，這是我國自 1991 年開辦環保人員訓練業務以來首次獲得的重大國際獎項。

環境部部長彭啓明表示，此次獲獎不僅是國環院團隊共同努力的成果，更是屬於整個環境部的榮耀。國環院作為環境部首個推動電子證書的單位，透過創新思維重塑公共服務流程，其意義遠不止於減紙減碳，更展現了數位轉型與綠色治理的深度結合。

彭部長除了肯定國環院院長張順欽上任半年即帶領團隊締造佳績，也感謝全體同仁的付出，讓臺灣的綠色治理成果邁向國際。未來更期許國環院持續發揮專業，成為引領國家永續發展的環境智庫。

亞洲國際培訓總會創立於 1974 年，成員涵蓋英國、紐西蘭、澳洲、中東及亞太地區等 30 多個國家的組織、教育培訓機構、跨國企業及人力資源專家；我國「中華民國訓練協會」亦為創始會員之一。該總會設立的「國際人力資源發展卓越獎」，旨在表彰於人力資源發展領域具傑出貢獻的機構與個人。

本屆頒獎典禮於 9 月 7 日在馬來西亞沙巴舉行的「第 53 屆國際年會」中隆重登場，並由馬來西亞投資、貿易及工業部副部長沈志勤 (Sim, Tze Tzin) 親自頒獎，張順欽院長則於環境部本周部務會議中向環境部獻獎。此外，我國亦曾分別於 1992 年、2011 年及 2018 年成功主辦過 3 屆國際年會。

張順欽指出，國環院辦理環保專業證照訓練已逾 30 年，業務涵蓋空污防制、廢（污）水處理等 7 大類別、22 項訓練，累計核發約 28 萬張合格證書。本次獲獎專案即是以深厚的人才培育經驗為基礎，全面整合「環保訓練管理資訊系統」，導入批次核發、數位簽章及 QR Code 查驗機制，成功串聯受訓、考試至發證的全程服務，將數位治理深植於環保專業人才的證照管理中。

張順欽進一步表示，電子證書自去年開辦以來，申請件數占比已高達 6 成。對申請者而言，可大幅縮短等待紙本寄送的時間；對企業而言，晉用環保專責人員時，僅需掃描證書上的 QR Code 即可直連官方資料庫即時查驗，讓數位轉型的便民效益確實延伸至民眾與用人單位。

環境部 亞太 淨零

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