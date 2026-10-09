把關跨境網購電器安全 標準局年處理近2萬件違規商品網頁

跨境網購電器日益普及，經濟部標準檢驗局表示，對除濕機、無線充電器和數位攝影機等應施檢驗商品採取「邊境管制、後市場監督」雙重把關，從進口檢驗、抽驗到上市後網路查核、市場購樣，近年每年移除或處理相關違規商品網頁近2萬件。

標準局指出，國內法規無法直接管轄尚未進入台灣的境外電商平台及賣家，但應施檢驗商品一旦進入國內，不論透過實體或網路販售，都須接受商品檢驗法管理。常見應施檢驗電器包括電鍋、電冰箱、洗衣機、除濕機、筆電、交換式電源供應器、3C二次鋰行動電源（行動電源）、無線充電器、電視及行車紀錄器等。

標準局表示，海關主要負責貨物通關及邊境查驗，如查獲涉及商品檢驗規定的貨物，再由標準局確認是否須辦理檢驗或免驗，雙方透過查詢及通報機制強化邊境管理。

標準局指出，應施檢驗電器輸入時，會依檢驗方式及風險程度辦理檢驗或抽驗，高風險或違規情形較高者，也可提高抽驗比率或採取逐批查驗。商品進入市場後，則透過實體及網路市場檢查、購樣檢測，並依商品事故、消費申訴及違規情形機動加強查核。

若發現應施檢驗商品未完成檢驗即輸入或在國內流通，標準局可透過市場查核、海關通報及民眾檢舉等管道查處，依法裁罰，必要時要求停止販售、下架、回收或改正；近年每年相關裁罰案件約30至50件。

此外，標準局持續與國內電商平台合作，推動商品檢驗標識號碼必填欄位，截至114年已涵蓋約20種高風險應施檢驗商品，並與近10家主要國內電商平台建立API介接，比對商品檢驗標識資料；另透過網路爬查程式主動搜尋高風險商品網頁，對不符規定商品通知平台下架或要求賣家補正，近年每年移除或處理相關商品網頁近2萬件。

標準局表示，跨境網購電器常見問題包括應施檢驗商品未完成檢驗即輸入或販售，以及電氣、電池或使用安全風險；例如品質不良或不符安全要求的行動電源，可能衍生過熱、起火等事故。

標準局也表示，部分境外電商平台未在台灣設立營運主體，商品尚未輸入國內前受屬地管轄原則限制，難以直接要求境外平台或賣家依台灣法規完成檢驗、提供資料或配合下架，增加跨境商品管理難度。

標準局提醒，海外電商販售的電器可能未經台灣檢驗，產品結構、材料及安全設計未必符合國內標準，也可能缺乏完整中文標示及使用說明；民眾購買應施檢驗電器時，應優先選擇國內店家或具規模的國內網站，並確認商品是否貼附商品檢驗標識，避免購買來源不明的海外電器。