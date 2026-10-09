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臺北洲際酒店引爆飯店大戰…位在大巨蛋園區核心 開幕搶攻高端客源

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）昨天正式開幕，座落於台北大巨蛋園區核心位置，串聯信義商圈、松山文創園區與台北大巨蛋。記者胡經周／攝影
台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）昨天正式開幕，座落於台北大巨蛋園區核心位置，串聯信義商圈、松山文創園區與台北大巨蛋。記者胡經周／攝影

台北市信義區五星級飯店大戰升級。臺北洲際酒店昨（8）日正式開幕，挾347間客房、七大餐飲品牌加入戰局，與台北君悅、W飯店、寒舍艾美及艾麗酒店爭搶高端客源；未來還有四季、柏悅等頂級酒店籌備進駐，信義區高端旅宿市場競爭持續升溫。

IHG洲際酒店集團台灣區奢華精品區域總經理暨臺北洲際酒店總經理羅嘉麒表示，看好台北高端旅遊及國際商務需求，臺北洲際將鎖定國際旅客、奢華旅客及企業長住客，目標2027年住房率達八成，國際旅客占比也達八成，積極搶占高端旅宿市場。

信義區高端飯店競爭版圖
信義區高端飯店競爭版圖

北市信義區是台北國際五星級飯店最密集的戰區之一。台北君悅擁有850間客房，以大型宴會、國際會議及企業商務市場為優勢；台北W飯店主攻時尚住宿、高端餐飲及社交客群；寒舍艾美鎖定精品住宿與商務餐飲市場；艾麗酒店則以藝術精品旅宿及信義商圈客源作為市場區隔。

臺北洲際加入，為信義區帶來新競爭變數。酒店位於台北大巨蛋園區核心，與既有五星級飯店最大的差異在於直接結合大型賽事、演唱會及商業活動需求，可同時爭取國際商務旅客、觀光客與活動期間的住宿商機。

羅嘉麒指出，信義區飯店平均住房率約80%至85%，顯示區域高端住宿需求具有一定支撐。臺北洲際開幕初期將逐步建立客源，並以2027年住房率達八成為目標，實際表現仍須視市場需求而定。不過，信義區五星級飯店競爭並未因洲際開幕而告一段落。台北四季酒店及位於台北天空塔的柏悅酒店，均為後續市場關注的高端旅宿新案。業內認為，隨著新品牌陸續加入，信義區頂級住宿市場的客房供給仍有增加空間。

飯店業者指出，對既有飯店而言，新競爭者加入，不只是客房數量增加，更意味著國際企業差旅、外籍高端觀光客及長住商務客的爭奪更加激烈。各家飯店必須透過客房設施、國際品牌會員、餐飲服務及宴會空間拉開差異，維持房價與住房率。臺北洲際在客房規劃上，除一般商務住宿外，特別配置23坪起的公寓式套房，設有完整廚房、用餐區及房內洗衣設備，鎖定企業長期派駐、家庭旅居等客群，擴大住宿市場涵蓋範圍。

國際高端飯店持續進駐反映業者看好台北旅宿市場，信義區飯店競爭將從客房延伸到企業長住及高端消費市場，能否維持平均房價及每間可售客房收益，將成為各家飯店重要的經營指標。

飯店 洲際酒店 信義區

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