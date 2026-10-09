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長榮：景氣好到下一季

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運總經理吳光輝。黃淑惠／攝影
長榮海運總經理吳光輝。黃淑惠／攝影

長榮海運（2603）看好貨櫃航運景氣延續至明年首季。總經理吳光輝表示，依目前訂艙情況，第4季至明年農曆春節前貨載需求仍相當樂觀，「看不到市場轉弱的理由」，全球港口壅塞及紅海復航進度，將是明年的兩大變數。

長榮昨（8）日受邀參加永豐金證券舉辦的法人說明會，由總經理吳光輝說明營運概況及市場展望。他指出，近期美國主要港口進口貨量創歷史新高，但庫存仍處相對低檔，反映終端需求具有韌性，多數美國客戶對後市維持正面看法，支撐美國線貨量及運價。

美國關稅政策方面，吳光輝認為，若部分關稅依法退還，企業可能將退稅用於降價促銷或增加庫存，均有助支撐進口需求。去年以來關稅戰的衝擊也逐步淡化，有利貿易活動恢復正常。

不過，明年第2季以後仍存在變數。吳光輝表示，若美國通膨重新升溫，迫使聯準會轉向升息，恐衝擊終端消費及進口貨量，因此對明年首季維持樂觀，第2季後則須審慎觀察。

供給方面，吳光輝指出，影響有效運力的關鍵不只是新船交付，更在於港口作業效率。目前上海、寧波、深圳、新加坡及歐洲部分港口持續壅塞，新加坡港使用率已逾九成，船舶等待時間增加，壓縮實際可用運力。

至於紅海復航，長榮所屬海洋聯盟正評估恢復蘇伊士運河航線，但仍以船員、船舶及貨物安全為前提。歐洲線若恢復通行，往返可節省約14天航程，但船舶集中進港恐加劇壅塞。

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