貨櫃三雄營收年月雙增 同聲看好市場需求仍正向

貨櫃航運旺季效應持續發酵，貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明、萬海9月營收同步繳出年、月雙增成績，其中，萬海年增近一倍、表現最強；長榮單月營收逼近500億元，同寫佳績。

展望第4季，三家公司均認為，市場需求仍正向，因中國大陸十一長假後出貨回溫、港口壅塞及有效運力受限，凡此均將成為支撐貨量與運價的重要因素。

貨櫃三雄9月營收

貨櫃三雄昨（8）日公布9月營收，均呈現年月雙增，長榮海運497.1億元，月增1.4%、年增63.7%；陽明216.9億元，月增0.4%、年增69.9%；萬海217.7億元，月增13.4%、年增97.6%。

累計前三季，長榮營收3,384.4億元，年增15.3%；萬海1,361.5億元，年增27.2%；陽明營收約1,487.3億元，年增約17.7%，顯示今年貨櫃航運市場在運價及貨量支撐下，主要航商營運維持成長。

長榮表示，9月受惠中國大陸十一長假前集中出貨，加上天候狀況較8月改善，整體貨載增加，運價維持相對高檔，帶動營收持續攀升。

長榮近期法說會對第4季市場展望維持相對樂觀，認為美國終端需求仍具韌性，第4季至明年農曆春節前訂艙情況仍有支撐。不過，市場航線表現已出現分歧，美國線需求相對強勁，歐洲及地中海航線則面臨運價調整壓力，後續仍須觀察各航線供需變化。

陽明指出，全球貨櫃航運市場仍面臨新船交付帶來的供給壓力。根據海運諮詢機構Alphaliner最新預估，2026年全球貨櫃航運供給成長4.7%，需求成長2.5%，供給增幅高於需求，市場供需仍有失衡風險。

不過，亞洲主要港口持續壅塞，船舶等待進港及裝卸時間拉長，導致周轉效率下降，部分運力受到牽制，對現貨運價形成支撐。

陽明表示，美中關稅情勢暫趨緩和，有助降低市場不確定性，支撐美國線貨量。相較之下，亞歐航線需求已有趨緩跡象，中國大陸十一長假後製造業復工及出貨恢復速度，將是觀察第4季航運景氣的重要指標。

萬海9月營收表現最為突出，單月營收217.75億元，為2024年7月以來再次突破200億元，並寫下連續六個月成長紀錄，主要受惠貨量及運價同步提升，以及營運效率改善。

萬海指出，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）近期雖由連續上漲轉為區間整理，但整體運價仍維持相對高檔。東南亞貨櫃運價指數（SEAFI）則連續五周上揚，反映亞洲區域市場備貨需求增加，帶動艙位利用率提升。