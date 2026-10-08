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兩岸靚人物／「投資獵人」王麒誠 從未來看現在

經濟日報／ 林茂仁
杭州胡潤漢鼎董事長王麒誠採行全自有資金操盤模式，堅持長期主義。（網路照片）
杭州胡潤漢鼎董事長王麒誠採行全自有資金操盤模式，堅持長期主義。（網路照片）

杭州胡潤漢鼎董事長王麒誠有科技投資獵人之稱，他今年來參與陸港股市IPO大豐收，包括壁仞科技、大普微、盛合晶微等三家公司，涵蓋AI算力產業的計算、儲存、封裝等三大核心領域，且三家公司掛牌首日市值均突破人民幣千億元。

王麒誠現年46歲，是一位從大學時期就開始創業，最終成為人民幣百億級的硬科技投資人的傳奇企業家。

謹慎決策 遵循三大標準

他於1980年出生於浙江杭州淳安縣，就讀浙江大學工商管理系期間，憑藉敏銳的商業嗅覺，在大學二年級透過銷售光纖收發器，僅用八個月便賺進人生第一桶金人民幣100萬元。

大學畢業後，王麒誠創立漢鼎資訊科技公司，從僅有三名員工、18平方公尺辦公室的小團隊做起，帶領公司發展成為具備建築智慧化、資訊系統整合的高科技企業，並於2012年在深圳證券交易所創業板股票上市，並成為當時A股最年輕的上市公司老闆。

王麒誠於2020年前後大量出售股權給平潭綜合實驗區國有資產管理局，取得人民幣近百億元資金，公司改名為海峽創新公司，他卸下董事長一職，轉身成為完全自有資金的長期主義投資人，他選擇採行「零外部募資，全自有資金操盤」的模式，使他徹底擺脫傳統創投業者面臨的短期績效壓力與募資贖回困擾，得以用真正的長期主義視角，播下需要耐心灌溉的硬科技種子。

王麒誠表示，他的投資哲學核心可歸納為「站在未來看現在」，堅持長期主義，不追逐熱點、不進行分散投資，重視長期陪伴成長。

他說，投資決策遵循三大標準，一是‌看趨勢‌：專注於未來五至十年內能解決社會核心痛點的領域，例如新能源替代、跨境醫療、人工智慧等；二是‌看團隊‌，創辦人必須兼具「野心」與「資源整合能力」，不僅要懂技術，更需具備推動商業化落地的實力；三是‌看協同‌，投資項目必須具備生態系協同價值，並透過漢鼎體系的資源為其建立競爭壁壘，例如對接產業鏈、提供上市輔導等支持。

在投資後的管理上，他堅持「不干預營運，僅提供資源賦能」的陪同成長模式。例如在蜂助手上市前，他運用自身通路協助公司拓展電信商合作。

全產業鏈 鎖定巨大紅利

2026年集中實現的三筆千億IPO，完美體現王麒誠「全產業鏈、全周期」的系統性投資哲學。這非零星的財務投機，而是一幅精心擘畫、步步為營的產業地圖，例如‌早期卡位算力核心（壁仞科技）‌，當國產高階GPU（圖形處理器）領域仍處技術攻關階段，他即已布局壁仞科技，今年1月，壁仞科技以「港股國產GPU第一股」身分上市，市值突破千億港元，為王麒誠的AI算力版圖鎖定源頭算力的巨大紅利。

隨著AI大模型引爆資料中心需求，高速儲存成為新瓶頸。王麒誠在中後期加碼投資大普微，該公司為全球首批實現PCIe 5.0企業級固態硬碟（SSD）量產的本土龍頭。2026年4月，大普微登陸創業板，首日市值超過千億。

‌後期綁定先進製造（盛合晶微）‌，當晶片效能日益取決於先進封裝技術時，他策略性投資盛合晶微。該公司擁有中國大陸最大的12吋凸塊產能，在關鍵的2.5D整合封裝市場佔有率高達85%。其掛牌上市，不僅補齊AI硬體「製造封測」的最後一塊拼圖，近人民幣1,800億元的盤中市值也帶來最豐厚的報酬。

獵人 浙江大學 人民幣

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