管理前哨站／向台積電學AIG管理

台積電（2330）的半導體與高科技奈米技術，技術獨步全球，舉世無雙，其成功有數不完的創舉，有令人驚嘆的作為，很多人及企業、學術機構都在研究台積電經營成功的要因。其中，最為人稱讚者為「AIG管理哲學」，包括精準掌握實際現況（Actual），確認理想目標（Ideal），理性評估差距（Gap），其中潛藏的深奧管理哲學，值得企業虛心學習。

AIG管理哲學主張應用科學方法管理日常工作，以具體數字取代模糊的描述，精準掌握問題的根源，徹底解決問題，拋棄以往慣用的「差不多」陋習，改用具體數據呈現的「可衡量」指標。

這一套管理哲學值得深植在每位經理人的心中，形成一種習以為常的企業文化，凡事講究平實、務實、踏實，一步一腳印，不打高空，不唱高調，不做白日夢。久而久之，習慣成自然，自然生動力，全公司理念一致，方向相同，群策群力，便能成就難以複製的管理動能。

一、掌握現況（Actual）：活用嚴謹的數字管理，凡事精準指向目標。

醫生看診講究「望聞問切」，只有精準掌握病人的身體狀況，才能對症下藥，下對藥物才能根除病因。企業經營和醫生看診過程，頗有異曲同工效應。企業運作出現問題，通常都是多種原因交織而成，原因和原因之間不是常有因果關係，就是存有交互作用，致使問題複雜化，更增添掌握現況的困難度。

掌握問題現況最好的辦法是採用嚴謹的數字管理，建立明確的績效指標，務實執行，努力實踐。徒法不足以自行，還必須輔之以經常檢視現況和目標的契合程度，一旦發現有偏離目標之虞，必須堅持追查原因，並且及時採取修正行動，不放過任何改善機會，這才是管理的王道。

二、理想目標（Ideal）：確認目標就是公司經營所要追求的真正目標。

設定目標是經理人的天職，必須嚴謹而負責的把設定目標當作一回事，不可等閒視之。以往舊式觀念認為，只要有目標就是目標，哪管目標的正確性，這種聊備一格的目標，無法達成企業所追求的真正目標。

經理人必須深刻瞭解理想目標的真諦，理想目標是指公司所設定的目標，就是公司所要追求的真正目標。理想目標旨在引導公司所有的經營活動，達成創立公司的目的，影響非常深遠，輕忽不得。經理人及公司所設定的目標，確實能夠幫助公司追求最終目的，這樣的目標才有意義與價值。

三、評估落差（Gap）：根據事實評估績效，不是憑感覺判斷好壞。

管理工作就是計劃、執行、評估、改善的PDCA循環，周而復始，循環不停。每一循環過程都要嚴謹評估執行績效，然後根據實際執行結果，科學、理性、務實的評估績效良窳，而不是憑感覺判斷績效好壞。

經營環境瞬息萬變，競爭局勢變化不定，公司內部各單位及資源配合，常會出現力有未逮情形，以致執行過程中出現事與願違的落差。出現任何小落差都必須審慎以對，及時處理，防止積小落差成大落差的風險。若發現落差大到足以影響目標達成，更要立刻查明真相，迅速採取修正行動，導之以正。

管理工作的「管」旨在管人、管事、管目標，「理」則是在理財、理制、理關係。經理人的職責在領導部屬，達成組織目標，不妨學習台積電的AIG科學管理精神，以理性、聰明、務實的做事方法，精準解決問題，締造優質績效。