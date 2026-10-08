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職感心教練／從靈活的僵化剖析日本職場

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

多年前，日本職場神劇《半澤直樹》，以「以牙還牙，加倍奉還」的經典台詞紅遍亞洲，刻畫了不畏強權的菁英銀行員在龐大職場鬥爭中，對抗黑心企業和銀行高層，並與惡勢力抗衡的熱血故事。在現實職場上，我也曾經在跨國會議上，遇到日本的工程師敢於挑戰直屬上司的場景。

此現象似乎與大眾對日本社會極度集權、階級制度嚴謹的傳統印象大相逕庭。根據研究跨文化領域知名學者霍夫斯泰德（Hofstede）的6D文化維度模型，當一個國家的「權力距離指數」（PDI, Power DistanceIndex）處於中間位置（日本得分54）時，便展現出一種矛盾卻平衡的特質，它既非絕對的階級森嚴，也不完全主張平等。

此外，若結合日本又具有「高不確定性規避」（UAI, Uncertainty AvoidanceIndex，92）與「高長期導向」（LTO, Long-Term Orientation，100）兩大指標，則會交織出另一種特殊的「靈活的僵化」（FlexibleRigidity）文化，體現某種矛盾的行為特徵。

以開發專案為例，日方通常會進行極其詳盡的風險分析與可行性研究。他們要求在做決定前掌握所有的事實與數據，以將失敗的可能性降至最低。

這種對規則的堅持和對細節的嚴謹要求，經常讓被專案時程追趕的我們感到過於「僵化」且不具彈性。

但儘管流程嚴密，在正式會議前，他們又會透過「根回」（Nemawashi）等非正式協商，「靈活」地與不同利害關係人交換意見並解決疑慮。

他們相信「世界總是在變化」並為了組織的長遠生存與卓越，持續進行細微的調整與優化，展現出極強的務實主義。

日本職場上的「靈活的僵化」，便是在嚴格規則與紀律的架構下，為了長期穩定，在執行細節上展現出高度務實的動態調適力，而這也正是「改善」（Kaizen）精神的核心來源。雖然前期的合意程序極為耗時，一旦達成共識，團隊便會啟動強大的執行力，迅速且精準地達成長期目標。

透過科學統計視角，我們得以理解日本文化獨特行為背後的脈絡其來有自，一旦將這些行為視為正常，便可以縮小彼此溝通上的鴻溝，減少磨合的時間，從無法理解，難以捉摸，轉化為精準的合作模式。

對於計畫與日本企業合作的夥伴而言，深入解碼文化維度，不只是為了展現社交禮儀，更是為了獲取實質競爭利益的關鍵要素。

日本 職場 半澤直樹

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