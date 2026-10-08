顯而立見／下一次轉型 你準備好了嗎？

在這個連AI都能升官加薪的時代，人類到底該怎麼在職場上活下來？這些年不時有人來問我：「怎麼樣才能在職場成功？」老實說，我不太喜歡「成功」這個詞。

我的人生一直在兩個世界之間擺盪：一半在創業，一半在上班。創業是打破規則，上班是在規則裡優化。

這兩件事表面看起來不同，實際上代表了人類在生涯中的兩種基本角色：開拓者與優化者。前者要在混沌中走出一條新路，後者則要在既定路線裡跑出最快速度。

一個是破框，另一個是解題。但兩者有一個共同點：都在處理變化與限制。

創業這件事其實不是你想的那種「從零開始的創造」。絕大多數的創業都是市場上本來就有的東西，只是用了一種不同的方式重新提問，然後找到一種更好的回答。我們不是發明市場，反而是用新的技術、新的語言、新的情緒連結，把原本屬於別人的價值，重新連接到你這邊。這其實是一種轉移，更進一步的說其實是一場零和的競爭。

上班則是另一種挑戰。你沒有自由重寫劇本，那你能做的，是在現有的框架裡玩出不一樣的節奏。資源有限、人際複雜、組織龐大，很多人不是不聰明，而是永遠被卡在「怎麼做得更快、更好、更少犯錯」的焦慮裡。

這是另一種強度很高的創意，也可以說是一種看不到的創意，是策略、也是協作、更可以是空間感。

到頭來無論你是哪一種人，你都會發現一件事：我們不是因為知道答案才開始行動，而是在行動中創造出答案。所以真正的職場力不單純是「能解決問題」，而是能不斷面對新的問題，並從中累積出可轉化的「能力與價值」。也就是把「問題」透過「解決」，轉化為你的「能力」跟他人對你的「信任」。

我有一句用來提醒自己的口訣：「複製不重複，累積可延伸。」

所謂「複製不重複」指的是我們要建立一套高效又穩定的流程，讓做的每件事都可以標準化、擴散化。但對外呈現時，它不能是機械式的複製貼上，而要保有每一次的差異性，保有那個「你是不是還有新招」的驚喜。讓市場記得需要新鮮感，另一方面，讓事業長大則需要規模感。

而「累積可延伸」說的是每一個走過的坑、解過的題、試過的方法，都不該只是一次性的紀錄。必須把它們累積起來，變成可轉譯的資源。那些方法論、架構感、流程設計，會變成新的產品、專案、甚至新的身分。我不是在說「轉職」，而是「轉型」。

人類從打獵走向農耕，又從工業走向資訊，現在進入AI時代。每一次的技術更替從來都不是技能的消失，而是角色的轉換與定位的更新。

所以真正該問的問題不是「我什麼時候會成功」，而是：「我下一次的轉型準備好了嗎？」我是否累積夠多的可驗證成果，讓人信任，而願意託付事情給我嗎？

我想說的是，職場上沒有具體成功的時候，只有不斷轉型成功的時候。如果你想在這個不確定的世界活下來，就必須學會一種思維：活著就是一直重寫自己，讓自己成為最佳選擇，不論你在創業，還是上班。