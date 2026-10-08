中友百貨兒童劇場《超人力霸王》搶票大戰即將爆發 限量票搶先看

中部家長引頸期盼的年度親子盛事來了！中友百貨（5901）今年特別重金禮聘日本圓谷株式會社監修，將於11月7日、8日在C棟13樓國際大廳，推出全台首演的《超人力霸王-狄奧＆奧米加》親子劇場。8日正式開搶，立刻掀起一波瘋狂搶票熱潮。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，超人力霸王陪伴無數人成長，是跨越世代的英雄代表。中友百貨自1997年起舉辦兒童劇場，至今已吸引超過17萬人次觀賞。當年看著中友兒童劇場長大的孩子，如今也已為人父母，正是帶著自家寶貝一同重溫童年感動的最佳時刻。

今年，中友百貨更特別攜手「伊甸基金會」舉辦愛心義賣，讓小朋友在看戲之餘，也能化身正義英雄傳遞愛心。

本次登場的《超人力霸王-狄奧＆奧米加》，為全台專屬原創劇情。現場結合高科技沉浸式投影與擬真武打，把劇場瞬間化為充滿臨場感的英雄戰場，多位超人氣英雄將現場大集結，更安排零距離互動環節，讓孩子親眼目睹英雄風采，感受正義磅礴氣勢。

為了給孩子最難忘的觀影體驗，本次推出超值「豪華特典票」，數量有限，搶完為止。獨家享有：雙人票再加專屬餐袋、獨家專屬特典禮包、有機會享優先合影互動。購票管道：中友百貨B棟13樓贈獎中心、年代售票系統及四大超商。

中友百貨兒童劇場《超人力霸王-狄奧&奧米加》今起全面售票。中友百貨／提供