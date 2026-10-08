旅店變金磚再加一 台中緣橋汽車旅館傳歇業土地開發動向引發關注

台中七期南側再傳老牌汽車旅館退場！位於成熟生活圈的「緣橋汽車旅館」，近期基地周邊圍起鐵皮圍籬，Google地圖也已標示永久歇業，讓地產圈直呼「旅店變金磚再加一」，並關注基地是否已由建商接手開發。

緣橋汽車旅館基地面積約551.37坪，2025年9月曾出現土地移轉紀錄，換算單價約每坪180萬元、總價9.92億元。不過，當時土地是由何姓家族移轉至家族成員設立的法人，屬關係人交易，成交價格不具一般市場買賣的參考性；目前也尚未查到更新的交易紀錄，基地是否已由建商接手，仍待確認。

城市重劃趨勢智庫分析，緣橋基地位於七期南側IKEA商圈，基地位置與周邊機能極具發展價值。旅店停止營業、基地圍起鐵皮，確實引發外界對土地後續用途的討論；但旅館歇業與土地開發並非必然連結，仍須觀察產權、規劃及後續交易資訊。

近期七期成屋市場接連出現高價紀錄。「聯聚玉衡大廈」25樓A戶以6,873萬元成交，扣除車位後每坪約108.2萬元；「寶輝101 Theater South」24樓戶則以6,057萬元成交，扣除車位後每坪約104.8萬元，創下社區次高單價。

多個品牌建案相繼跨越每坪百萬元，代表七期豪宅價格已從少數個案突破，逐漸形成新的比價座標。

新案市場也展開不同產品路線的競爭。「遠雄夏綠蒂」位於惠中路僑園大飯店原址，規劃25至38坪、2至3房，總銷約95億元，市場預期單價將挑戰百萬元，成為七期新案市場的觀察焦點。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛表示，七期成屋與新案價格持續向上，反映成熟商圈品牌、地段與生活機能，已形成明確的市場定位。對於緣橋這類既有基地而言，周邊高價住宅與商業設施有助於凸顯區位條件；未來能否改建及採取何種產品規劃，仍須回到土地使用分區、基地條件與開發效益評估。

七期周邊開發日趨成熟，具備區位條件的土地與低度利用資產，持續受到市場檢視。緣橋汽車旅館後續是否改建、由誰接手，目前仍未有明確資訊；但在七期百萬單價逐漸成為新座標之際，這塊近552坪土地的下一步，已成為地產圈關注焦點。