台中購物節創經濟效益獲國際雙獎肯定 逢甲大數據中心解析活動成果

逢甲大學商學院大數據中心與台中市政府經濟發展局合作，分析2025年台中購物節消費登錄資料，分析結果納入市府以「An Ecosystem of Cross-Sector Collaboration」為題的國際獎項申請。台中購物節2026年獲得美國國際商業大獎(IBA)公共部門與政府創新類銀獎，另獲美國繆思國際創意大獎(MUSE Creative Awards)整合行銷活動類金獎。

逢甲大學大數據中心團隊從四大生活圈、跨縣市消費、地方商圈與傳統市場、境外人士及主題活動周五個面向，檢視2025年台中購物節的消費分布。

分析結果顯示，2025年台中購物節四大生活圈登錄的實際交易金額均較前一年成長，其中海線年增21.8%，山線與屯區各增4.4%，原市區增4%。

四大生活圈全數成長、海線增幅最高，顯示購物節的消費並未集中在單一商業核心，而是延伸到市區以外的生活圈。

購物節也吸引外縣市民眾到台中消費，並進入地方商圈與傳統市場。跨縣市消費方面，彰化縣民眾登錄的實際交易金額達20.6億元，南投縣達8.8億元，高雄市也達4.5億元。太平樹孝商圈、東勢商圈及大里中興商圈收據登錄的實際交易金額，分別為2,956萬元、2,545萬元及1,729萬元，建國市場則達5,096萬元。

主題活動周的消費表現高於其他檔期。以活動日起算7天計算，豐原萬聖節活動周日均登錄實際交易金額為1,915萬元，較排除該活動周後的其餘檔期日均1,473萬元高出30%；中區及霧峰相關活動周則分別高出16.5%及15%。

這項結果說明，結合地方特色的主題活動能把人流轉為實際消費，可作為市府規劃主題活動與商圈合作的參考。

境外人士消費以馬來西亞、中國大陸、香港及日本等亞洲鄰近地區為主，消費項目集中在百貨及汽車零件相關類別，20至39歲為主要消費族群。這些資料勾勒出購物節境外客群的來源與消費特徵，可供市府規劃國際行銷、境外人士的宣傳內容及合作通路。

台中市經發局表示，台中購物節除了提升市民消費參與，更希望透過消費回饋機制，把消費導入台中各生活圈、商圈及市場，同時吸引外縣市及境外消費者。未來將持續運用數據掌握消費趨勢，精進活動規劃。

逢甲大學大數據中心表示，消費數據分析能把大型活動的成果轉化為具體的消費指標，協助市府從區域、客群及活動等面向掌握政策推動成效，了解哪些生活圈、商圈及活動的消費表現較高，以作為後續政策規劃與資源配置的參考。大數據中心也將持續以數據分析協助檢視活動成果，支持地方產業與城市行銷發展。

台中購物節深獲商圈支持。中市經發局／提供

台中購物節消費並未集中在單一商業核心，而是延伸到市區以外的生活圈。中市經發局／提供