愛爾達亞運OTT點閱成長逾170% 大型賽事布局延伸至2030年

愛爾達-創（8487）8日公布2026愛知名古屋亞運收視統計。愛爾達旗下OTT平台ELTA.tv亞運賽事點閱較 2023杭州亞運成長逾170%，MOD亦維持穩健收視。從本屆亞運的多元轉播投入，到全年國際賽事及延伸至2030年的大型賽會布局，愛爾達持續深化「內容、平台、技術」服務，讓精彩運動賽事完整呈現。

愛爾達觀察，本屆亞運呈現OTT與MOD各具特色的收看樣貌。ELTA.tv除中華隊棒球吸引高度關注外，OTT獨家播出的電競《英雄聯盟》金牌戰也有亮眼表現，桌球、羽球及競技體操同樣受到歡迎。比較兩屆相同對手的中華隊棒球賽事，點閱亦全面成長，反映平台觀賽需求持續擴大。

MOD方面，依尼爾森收視資料，賽會期間各節目平均收視率累計較上屆成長近10%；中華隊棒球對南韓、中國大陸、日本等焦點戰平均收視率均突破1。桌球林昀儒、舉重郭婞淳及中華隊田徑賽事，也吸引觀眾守候，展現不同運動項目的收視號召力。

愛爾達本次轉播積極補足國際公用訊號未能涵蓋的賽事，針對羽球、桌球、網球及霹靂舞等項目，在台灣選手出賽的重要場次加開自製轉播；體操、田徑及高爾夫項目則額外引進更多賽事訊號，由製作團隊自主選擇台灣選手出賽畫面，減少錯過關鍵表現的可能。

愛爾達不只將世界賽事帶進台灣，也持續投入專業製播資源，讓台灣選手的努力有更多被看見的機會。相關轉播安排獲得用戶正面回饋，也成為愛爾達持續精進服務的動力。

愛爾達指出，今年仍有NBA與HBL高中籃球聯賽新賽季、MLB季後賽，以及棒球亞冠賽、12強資格賽接續登場；以及F1賽車、英超、歐冠、WTT桌球、BWF羽球及ISU花式滑冰等賽事。

放眼未來，愛爾達大型國際賽會轉播布局延伸至2030年，包括2027橄欖球世界盃、2027 FIFA女子世界盃、2028洛杉磯奧運、2030 FIFA世界盃及2030杜哈亞運等重大賽會。愛爾達每年提供超過15,000小時的運動賽事轉播，從全年常態性國際職業賽事到大型綜合運動盛會，持續累積長期訂閱價值，陪伴台灣觀眾見證世界體壇精彩時刻。

愛爾達同步宣布雙11促銷，「ELTA.tv 1111年度會員回饋」將於11月1日至11日推出，新訂閱12個月到36個月加贈多月份會籍；既有會員續約再加贈1個月，力拚深化訂閱制。