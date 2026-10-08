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天母新案「麒源・介」登場 呂建勳：100分的設計

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
麒源建設「麒源・介」公開，建築師呂建勳表示，個案雙面臨路，加上規畫天井，每間房子都有三面採光，通風又明亮，可說是「100分的設計」。記者游智文／攝影
麒源建設「麒源・介」公開，建築師呂建勳表示，個案雙面臨路，加上規畫天井，每間房子都有三面採光，通風又明亮，可說是「100分的設計」。記者游智文／攝影

台北市天母地區有新案，麒源建設在天母東路推出「麒源・介」，個案基地僅126坪，但特別邀請知名建築師呂建勳操刀，以健康思維，打造符合天母人口味的「美術館寓所」。

麒源建設7日舉辦記者會，呂建勳親自出席，他表示，此個案雙面臨路，加上規畫天井，每間房子都有三面採光，通風又明亮，且管道設在戶外，省空間又好維修，可說是「100分的設計」。

「麒源・介」位於天母東路43巷，近中山北路，步行約3分鐘可達新光三越，距離天和公園、東和公園、天母SOGO、大葉高島屋，美國學校與日僑學校也不遠。

麒源建設是一家新世代建設公司，董事長羅光偉年僅31歲，先前曾在北投奇岩重劃區推出「麒源・拓」，共51戶，短時間即全數完銷，天母是第二個案子。

羅光偉表示，有人說天母房子不好賣，實際上，他的觀察是，天母人重視生活質感與悠閒的步調，對傳統房地產慣用的豪華堆砌確實不買單。

但只要能融入在地精神，滿足天母人心中那種獨特的情懷，仍能獲得天母人青睞，也因此公司從品牌精神、接待中心氛圍到公設規劃，都刻意避開傳統做法，全力把舒適悠閒感帶入居住設計。

為和在地連結，麒源還攜手深耕天母逾40年的全統西點，推出「Tianmu 1980」限定西點禮盒，以冰淇淋、街邊咖啡館及昔日「啤酒一條街」天母黃金年代記憶為靈感，轉化為三款法式甜點。

「麒源・介」產品規劃19至26坪，業者表示，公共空間以挑高尺度、層疊平台與自然天光，塑造如私人藏館般的Lounge空間。

設備則選用義大利CESAR廚具、賽麗石檯面，以及NIHON FLUSH、BOSCH、Electrolux、Hansgrohe、TOTO等國際品牌，預計本月底公開，目前每坪開價未定。

麒源建設董事長羅光偉(左)與麒源建設副總經理張貽榛。記者游智文／攝影
麒源建設董事長羅光偉(左)與麒源建設副總經理張貽榛。記者游智文／攝影

天母 設計 新光三越

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