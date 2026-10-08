快訊

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽 輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市第3季房市續呈盤整 新屋交屋占比逾四成

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南市地政局8日公布第3季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體房市交易仍呈盤整格局。台南市地政局／提供
台南市地政局8日公布第3季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體房市交易仍呈盤整格局。台南市地政局／提供

台南市地政局8日公布第3季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體<a href='/search/tagging/2/房市' rel='房市' data-rel='/2/112577' class='tag'><strong>房市</strong></a>交易仍呈盤整格局。 示意圖。記者游智文／攝影
台南市地政局8日公布第3季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體房市交易仍呈盤整格局。 示意圖。記者游智文／攝影

台南市地政局8日公布第3季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體房市交易仍呈盤整格局。土地買賣9,239筆，較上季減少3.16%，但較去年同期增加1.65%；建物買賣移轉4,634棟，較上季減少4.16%，較去年同期減少2.65%。

其中，建物辦竣第一次登記後移轉1,909棟，較上季增加1.98%，占全市建物買賣移轉量41.20%，較上季38.72%提高2.48個百分點，顯示在整體交易量較上季略減之際，累積的新成屋完工交屋量仍是支撐市場交易量的重要來源。

從交易量變化觀察，本季建物買賣移轉量雖較上季減少4.16%，但與去年同期相比僅微減2.65%；土地買賣則較去年同期增加1.65%，顯示目前市場交易量大致維持在去年同期水準。相較114年第3季土地及建物買賣移轉量較113年同期分別減少35.55%及32.24%，本季年減幅度已明顯收斂，惟交易量尚未出現明顯回升，整體仍呈盤整態勢。

進一步觀察本季各行政區交易表現差異明顯，永康區建物買賣移轉1,107棟，連續兩季居全市之冠，較上季增加17.27%，較去年同期增加70.05%，占全市交易量近四分之一，其中新屋移轉513棟，占該區交易量46.34%，新建案交屋持續挹注區域交易量。北區則以529棟躍居第二，較上季增加75.75%、較去年同期增加64.80%，為本季另一交易亮點。安南區431棟居第三，較上季減少22.62%。東區386棟居第四，雖較上季減少18.91%，但其中新屋移轉275棟，占比達71.24%，顯示本季交易有相當比例來自新成屋完工第一次移轉。

安平區、南區及善化區較上季分別增加3.21%、7.11%及8.05%；仁德區、歸仁區及新市區則分別較上季減少50.13%、17.54%及32.61%。整體而言，本季各行政區交易量增減互見，加上永康區、東區等部分行政區新屋第一次移轉占有一定比重，顯示新建案完工及交屋時程仍是影響區域交易量的重要因素之一。

市長黃偉哲表示，台南近年持續推動產業發展及城市建設，南部科學園區產業聚落、沙崙智慧綠能科學城及永康創意設計園區等重大建設逐步推進，持續完善就業、交通及生活機能。面對房市進入盤整階段，市府將持續透過公共建設及土地開發提升居住環境品質，並兼顧產業發展與市民安居需求，厚植城市長期發展基礎，促進不動產市場健全穩定發展。

地政局長陳淑美表示，本季房市延續盤整格局，新屋完工移轉是展現過去預售期間累積的成交量，不代表皆為本季成交。近期中央銀行適度調整不動產信用管制措施，將自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成調升至7成，建議有購屋需求的民眾回歸實際居住需求，並衡量自身財務能力及貸款條件，審慎評估、理性購屋。

房市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新屋買不起 全台40年「阿公宅」撐起3成房市

久舜營收／9月年增逾五成 第3季7.72億元、大增逾68% 創單季新高

大武山營收／第3季6.43億元、年增17.9％ 創單季歷史新高

預售、成屋價差大！5年新古屋是預售七折價、這都差22萬僅預售屋六折

相關新聞

愛爾達亞運OTT點閱成長逾170% 大型賽事布局延伸至2030年

愛爾達-創（8487）8日公布2026愛知名古屋亞運收視統計。愛爾達旗下OTT平台ELTA.tv亞運賽事點閱較 2023杭州亞運成長逾170%，MOD亦維持穩健收視。從本屆亞運的多元轉播投入，到全年國際賽事及延伸至2030年的大型賽會布局，愛爾達持續深化「內容、平台、技術」服務，讓精彩運動賽事完整呈現。

天母新案「麒源・介」登場 呂建勳：100分的設計

台北市天母地區有新案，麒源建設在天母東路推出「麒源・介」，個案基地僅126坪，但特別邀請知名建築師呂建勳操刀，以健康思維，打造符合天母人口味的「美術館寓所」。

台南市第3季房市續呈盤整 新屋交屋占比逾四成

台南市地政局8日公布第3季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體房市交易仍呈盤整格局。土地買賣9,239筆，較上季減少3.16%，但較去年同期增加1.65%；建物買賣移轉4,634棟，較上季減少4.16%，較去年同期減少2.65%。

居住成本創20個月新高 管理、維修、電費漲幅贏房租

根據行政院主計總處CPI統計，今年9月消費者指數居住類的年增率達2.38%，寫下近20個月以來新高；其中漲幅最大的是水電燃氣類年增4.63%，其次則是家庭管理費用年增4.2%，住宅維修費則是年增3.77%，家庭用品類指數則是在美伊戰事帶動油價上漲後，開始有感增長，年增達2.93%。

高房價衝擊 北市、台東過半民眾買「阿公宅」這都交易輕屋齡比重近半

房價高漲之下，買方買到的房子也愈來愈老。住商機構盤整內政部資料，全國第2季成交住宅中，屋齡40年以上占比達32.7%，相當於「阿公宅」撐起約三分之一房市；其中，台北市40年以上住宅成交占比更達55.4%，居全國之冠。

預售、成屋價差大！5年新古屋是預售七折價、這都差22萬僅預售屋六折

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2026年全國預售大樓平均每坪成交單價約為58.1萬元，屋齡5年以內的新大樓成屋每坪成交均價則約40萬元，兩者單坪價差達18.1萬元，僅約預售屋的七折價，相比五年前兩者價差僅不到5萬元，價差有逐年擴大的趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。