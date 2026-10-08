台南市第3季房市續呈盤整 新屋交屋占比逾四成

台南市地政局8日公布第3季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體房市交易仍呈盤整格局。 示意圖。記者游智文／攝影

台南市地政局8日公布第3季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體房市交易仍呈盤整格局。土地買賣9,239筆，較上季減少3.16%，但較去年同期增加1.65%；建物買賣移轉4,634棟，較上季減少4.16%，較去年同期減少2.65%。

其中，建物辦竣第一次登記後移轉1,909棟，較上季增加1.98%，占全市建物買賣移轉量41.20%，較上季38.72%提高2.48個百分點，顯示在整體交易量較上季略減之際，累積的新成屋完工交屋量仍是支撐市場交易量的重要來源。

從交易量變化觀察，本季建物買賣移轉量雖較上季減少4.16%，但與去年同期相比僅微減2.65%；土地買賣則較去年同期增加1.65%，顯示目前市場交易量大致維持在去年同期水準。相較114年第3季土地及建物買賣移轉量較113年同期分別減少35.55%及32.24%，本季年減幅度已明顯收斂，惟交易量尚未出現明顯回升，整體仍呈盤整態勢。

進一步觀察本季各行政區交易表現差異明顯，永康區建物買賣移轉1,107棟，連續兩季居全市之冠，較上季增加17.27%，較去年同期增加70.05%，占全市交易量近四分之一，其中新屋移轉513棟，占該區交易量46.34%，新建案交屋持續挹注區域交易量。北區則以529棟躍居第二，較上季增加75.75%、較去年同期增加64.80%，為本季另一交易亮點。安南區431棟居第三，較上季減少22.62%。東區386棟居第四，雖較上季減少18.91%，但其中新屋移轉275棟，占比達71.24%，顯示本季交易有相當比例來自新成屋完工第一次移轉。

安平區、南區及善化區較上季分別增加3.21%、7.11%及8.05%；仁德區、歸仁區及新市區則分別較上季減少50.13%、17.54%及32.61%。整體而言，本季各行政區交易量增減互見，加上永康區、東區等部分行政區新屋第一次移轉占有一定比重，顯示新建案完工及交屋時程仍是影響區域交易量的重要因素之一。

市長黃偉哲表示，台南近年持續推動產業發展及城市建設，南部科學園區產業聚落、沙崙智慧綠能科學城及永康創意設計園區等重大建設逐步推進，持續完善就業、交通及生活機能。面對房市進入盤整階段，市府將持續透過公共建設及土地開發提升居住環境品質，並兼顧產業發展與市民安居需求，厚植城市長期發展基礎，促進不動產市場健全穩定發展。

地政局長陳淑美表示，本季房市延續盤整格局，新屋完工移轉是展現過去預售期間累積的成交量，不代表皆為本季成交。近期中央銀行適度調整不動產信用管制措施，將自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成調升至7成，建議有購屋需求的民眾回歸實際居住需求，並衡量自身財務能力及貸款條件，審慎評估、理性購屋。