阿波羅電力攜手特斯拉 簽1GWh儲能大單

興櫃綠電廠阿波羅電力（7911）8日舉行「1GWh大型儲能設備採購簽約暨合作啟動儀式」，與台灣特斯拉（Tesla）能源事業簽署總容量約1GWh的Tesla Megapack大型儲能設備採購合約，並與群聯電子（8299）、技嘉科技（2376）、士林電機共同啟動「AIDC暨企業強韌電網合作」。

阿波羅電力董事長王惠民表示，企業這幾年搶GPU、搶伺服器、搶人才，但算力真正落地時，最先遇到的瓶頸往往是電力，包括電夠不夠、何時到位、品質穩不穩，已直接決定AI工廠何時上線，而今年9月NVIDIA推出DSX Ready資格計畫，首波即將電池儲能系統納入，Tesla並名列首批合格BESS解決方案。

王惠民進一步指出，在全球大型儲能設備供應吃緊之際，這批約1GWh的儲能設備是為台灣製造業、醫療機構、科技園區及AI資料中心提前保留的關鍵電力資源，未來也將依市場需求與案場條件分批交付，而阿波羅將整合綠電PPA、Tesla儲能、UPS、微電網與AIEMS，從系統設計、工程施工到長期維運提供一站式服務，以Equipment Ready、Power Ready、Delivery Ready三項準備，把設備轉化為企業可長期依靠的強韌電網。

台灣特斯拉能源事業總經理孫小涵表示，今年6月雙方才在群聯共同發表示範案場成果，4個月後即走到1GWh規模，代表企業已把電力韌性納入長期營運規劃，目前Tesla Energy全球（含台灣）儲能部署已超過50GWh，每季都以2至3GWh持續增加，目前在台灣建置量約1.5GWh，未來將與阿波羅一個案場、一個案場確實落地，並提供長達20年的原廠保固及維運服務。