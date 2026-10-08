居住成本創20個月新高 管理、維修、電費漲幅贏房租

根據行政院主計總處CPI統計，今年9月消費者指數居住類的年增率達2.38%，寫下近20個月以來新高；其中漲幅最大的是水電燃氣類年增4.63%，其次則是家庭管理費用年增4.2%，住宅維修費則是年增3.77%，家庭用品類指數則是在美伊戰事帶動油價上漲後，開始有感增長，年增達2.93%。

反觀房租類的物價指數連續9個月跌破2%，研判地緣衝突帶動油價上漲反映在物價，另外工資的上揚也有關係。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近9個月房租指數連續年增率都跌破2%，反映租金漲勢趨緩，生活居住成本除了租金外，包括家庭用品、水電燃氣、管理與維修等費用，統計起來漲得比較多，背後原因與勞動力成本增加，另外戰事後油價大漲，許多東西的生產都跟石油有關係，慢慢也反映到物價上。

居住類整體居住成本：走勢呈U型走勢，2025年增率從年初的2.38%至7月達最低點，2026走勢明顯回升，從1月的1.87%持續爬升至9月的2.38%，顯示整體居住相關開支增長壓力再度擴大。

核心推手轉變，上漲壓力從「房租」轉為「水電燃氣與維修費、家庭管理」等成本上， 2026年房租增率持續放緩，但「水電燃氣」（年增4.63%）與「住宅維修費」（逾3.7%），成為推升居住類指數的主要力道。

至於家庭管理費用，反映社區管理費、清潔人力及居家服務等相關人工費用持續高漲，屬整體項目中漲幅強勁的一環，曾敬德表示，社區近年都面臨到物管費用增加問題，倘若因為成本轉換物業也會有適應的陣痛期，品質也不一定可以維持，因此常常看到換了物業公司，但保全大哥也只是換了另一套制服留任，就是希望維持社區的管理品質穩定；另外社區越來越老舊，包括更新電梯與其他設備的維護等，成本都會增加。

家庭用品指數年增則是由負轉正，升幅顯著，2025年中至年底多處於小幅年減，但戰事以來9月已攀升至2.93%。可能受到進口成本、原料價格或物流運費推升的漲價效應影響。