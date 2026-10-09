鑽石為什麼不再值錢？網歎買鑽戒不如囤黃金「戒台還比較值錢」

上週Threads上一名網友發言指出，最近換工作，偶然得知鑽石價格崩盤，連用來鑲嵌鑽石的戒台都比鑽石值錢。她感歎，還好自己囤的是黃金，這篇發文意外引來破千讚與近百則留言。事實上，著名鑽石品牌De Beers陷入巨虧，於今年7月暫停了南非最大的鑽石礦場運作。鑽石價格如何從光輝到不值錢？神話是包裝出來的？小天后泰勒絲與影星千黛亞訂婚都回歸天然鑽戒，能翻轉嗎？《遠見》一文解析。



最近，Threads上一名女性網友感歎表示：「因為換了一個地方工作，意外得知鑽石崩盤，實驗室鑽和天然鑽無異。現在是戒台都比鑽石有錢的時候，真的是好險我存的都是黃金。」

結果，這則貼文意外引來1400多個讚與近百則留言。有人同意這名Threads網友的說法，認為人工培育鑽石與天然鑽石難以分辨，沒有必要選擇天然鑽石；也有人認為鑽石回收行情不佳，質疑鑽石過往的稀有價值根本是業者包裝出來的。究竟哪一個才是真相？

鑽石真的不值錢了？現在價格多少？

首先，鑽石價格真的崩盤了嗎？根據《CNBC》上週報導，確實如此。現在1克拉天然鑽石的價格，自2022年3月約1萬美元的高點下跌約60％，也就是說，現在1克拉鑽石的批發價僅約4000美元。不過，實際售價還要考量克拉、顏色、淨度、切工等因素。

全球知名鑽石分析師澤姆斯基（Paul Zimnisky）也認為，鑽石價格長期走跌。他引用自己編製的天然毛坯鑽石價格指數最新數據指出，全球毛坯鑽石價格比十年前低了40％。

他進一步分析，2021年至2022年疫情期間，人們無法外出，旅遊業與餐廳也受到限制，加上各國推出消費刺激措施，鑽石需求一度被推至歷史新高，之後價格便一路下跌。這幾年許多商品都在漲價，鑽石卻是少數價格下跌的商品。

鑽戒不是好投資？回收時戒台比鑽石值錢

至於手上擁有鑽戒的人，現在若想出售，行情也不好嗎？根據中國《海報》新聞記者2026年2月尋找回收商的實測報導，她將2019年花約1萬元人民幣購買的30分鑽戒，以及鑲嵌鑽石的18K金戒台，一起提供給珠寶回收商估價，結果回收商報價不到2600元人民幣。

更殘酷的是，回收商給出的價格中，以18K金打造的戒台就占了1700多元人民幣，意味著鑽石本身價值僅剩約800元。不只與當年萬元的入手價格差距甚大，也如前述Threads網友所說，可能因金價上漲，現在鑽石比戒台更難保值。

當地回收商也指出，碎鑽現在基本上沒有人收，一般行情約為原價四至六折，只有1克拉以上的天然鑽石才有像樣的回收價，多落在三成至六成。

分析師澤姆斯基7月接受《Marketplace》採訪時坦言，現在除非是高階彩鑽，否則不建議將鑽石視為投資。

De Beers開創鑽石稀有神話，曾納入哈佛商學院教材

鑽石價格慘跌，也迫使De Beers在7月宣布，暫停南非最大的鑽石礦場生產兩年。2025年基礎EBITDA虧損已達5.11億美元，母集團英美資源早在2024年就公開尋找買家，試圖脫手De Beers，從過往榮光看來令人不勝唏噓。

De Beers曾開創20世紀的鑽石高價風潮，當年的行銷策略至今看來仍相當有創意。這家鑽石商曾被美國政府懷疑壟斷市場，也曾被哈佛商學院納入教材。

De Beers於1888年由英國商人羅茲（Cecil John Rhodes）在南非創立，在羅斯柴爾德家族出資扶植下崛起。1926年，創辦英美資源集團的德國商人奧本海默（Sir Ernest Oppenheimer）出任主席，並在1929年取得控制權，從此逐步奠定De Beers在鑽石市場的霸主地位。

不過，美國在1930年代陷入大蕭條，當時人們因股市崩盤，購買珠寶首飾的意願降低，一度導致業績下滑。De Beers也在1938年決定聘用廣告公司N.W. Ayer，啟動美國市場行銷，從此一步步打造鑽石光輝、稀有的形象。

好萊塢行銷，電影置入讓求婚送鑽戒成為浪漫象徵

他們怎麼做？美國公共電視PBS調查性新聞節目「Frontline」曾有一集「鑽石帝國」深度探討De Beers崛起祕辛。節目中揭露，De Beers一開始是善用好萊塢影星的光環。他們聘請公關專家聯繫好萊塢電影製作人，請他們將鑽石置入電影情節，例如男主角送鑽石給女主角，作為驚喜的浪漫求婚儀式。

另外，De Beers聯繫好萊塢女星，讓她們在公開活動中儘量展示De Beers的鑽石。例如以《英宮艷史》成名、本身就熱愛蒐集名貴珠寶的英國演員奧蓓朗（Merle Oberon），就是其中一位。

De Beers甚至要求片商改變電影片名。一部描述鑽石竊賊的電影，原片名是《鑽石很危險》，後來改為《鑽石歷險記》（Adventure in Diamonds），並修改多處片中呈現鑽石的情節。

接著在1947年，N.W. Ayer廣告公司為De Beers打造經典廣告文案「鑽石恆久遠」（A diamond is forever），至此奠定De Beers的品牌地位，以及全球男性用鑽戒求婚的傳統。根據《BBC》統計，二戰前僅有10％的訂婚戒指鑲有鑽石，但到了20世紀末，鑽戒比例已高達八成。

1976年DeBeers刊登Glamour雜誌廣告。圖／翻拍自Pinterest

不過，De Beers長年傳出涉嫌壟斷市場。根據美國調查記者艾普斯坦（Edward Jay Epstein）著作《The Rise and Fall of Diamonds》披露，De Beers透過英美資源集團交叉持股控制市場。全球約八成寶石級原石，經由倫敦Charterhouse Street的Central Selling Organisation分級、配售。合格的特約看貨商不到200家，方便控制配額。

艾普斯坦認為，De Beers一方面限制開採、切割與進入零售市場，另一方面卻透過廣告文案訴諸「鑽石恆久遠」，其實是為了避免鑽石被變賣、流入二手市場而打壞價格。因此，De Beers熱愛強打鑽石代表永恆愛情，要人們持有一輩子。

2000年，哈佛商學院也將De Beers一個多世紀以來主導國際鑽石市場，以及在美國因壟斷嫌疑與司法部展開攻防的過程，寫入管理教材。

培育鑽取代天然鑽石，中國打低價戰搶進

無論如何，如今天然鑽石的需求與價格已大不如前。人工培育鑽石與中國競爭對手崛起，都是破壞市場的主要原因。

培育鑽（laboratory-grown diamond，LGD）是什麼？簡單來說，這是實驗室透過高溫高壓或化學氣相沉積法培育出的鑽石，成分是純碳，與天然鑽石相同，業界也稱為合成鑽石。

分析師澤姆斯基表示，現在到珠寶店就能找到比同等級天然鑽石便宜高達90％至95％的培育鑽，平價是最大的吸引力。

《CNBC》報導，2026年美國訂婚戒指銷售中，已有高達61％是培育鑽石。婚禮網站《The Knot》去年進行鑽石調查，發現22％的Z世代、28％的Y世代年輕人認為，鑽石是否為天然鑽石一點也不重要。新世代認為，在相同預算下，克拉數可以更大，戴出來更耀眼就好。天然鑽石的神話正在崩塌。

De Beers曾經想擁抱培育鑽風潮，2018年推出旗下培育鑽品牌Lightbox，原本每克拉定價800美元。但中國業者以低價策略打進市場，河南柘城與鄭州如今是全球培育鑽的主要產地，7年來讓培育鑽批發價下跌九成。

如今，同業丹麥珠寶商Pandora自2021年起已完全停用開採鑽石，全面改用培育鑽。De Beers又該如何翻身？

分析師澤姆斯基則認為，許多消費者仍比較想要天然鑽石，但大多數消費者很難分辨兩者，因此很難說服人們多花10倍的價格購買天然鑽石。對只想買一件好看、弄丟也不心疼的珠寶消費者來說，培育鑽是合理的選擇。他的結論是，天然鑽石業者想繼續生存，就得想辦法教育消費者。

小天后泰勒絲、千黛亞仍選擇天然鑽戒，能喚回恆久信仰？

De Beers近年仍嘗試喚回消費者對天然鑽石的喜愛。2024年，De Beers針對Z世代情侶推出「Worth the wait」行銷活動，以說故事的方式展現天然鑽石的魅力，但目前尚看不出成效。

甫新婚的歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift），去年秀出的訂婚戒指，是由獨立珠寶品牌Artifex Fine Jewelry打造的天然鑽石戒指。雖然不是De Beers的產品，據OnlyNatural Diamonds編輯Grant Mobley推測，這枚戒指應該是使用一顆約10克拉的古董長方形墊形切割鑽石，採用18K金包鑲，並飾有手工雕刻的金飾，估計價值高達75萬美元。

另外，最近與《蜘蛛人》男星霍蘭德結婚的影星千黛亞（Zendaya），據報導訂婚戒指也選擇天然鑽石。

這說明富有名人仍偏愛天然鑽石，但能否扭轉風潮？就看Y世代、Z世代是否埋單了。

（本文出自2026.10.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）