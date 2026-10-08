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預售屋貴爆難下手？房仲：改買這種吧！只要7折價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全台預售及新古屋大樓價差持續擴大。房市示意圖。台灣房屋／提供
全台預售及新古屋大樓價差持續擴大。房市示意圖。台灣房屋／提供

台灣房屋集團統計實價資料指出，2026年全台預售大樓平均每坪約58.1萬，但屋齡5年以內的新大樓成屋均價約40萬元，兩者單坪價差達18.1萬元，僅約預售屋的7折價。

台灣房屋表示，相比五年前價差僅不到5萬元，兩者價差明顯越來越大，以青安育兒宅最高貸款1,500萬元來推估，同樣總價，預售大樓平均可買26坪，新古屋則可買到38坪，相差12坪，買新古屋相對划算。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房價一路漲，尤其預售屋受到土地、營造、工料成本走高，加上預售價格反映建商對未來行情，漲勢尤為明顯。

另一方面，前幾年房市多頭時期進場的置產族，面臨近年房市走緩的氛圍，讓價意願較高，讓新古屋有較多價格優勢，預售屋和新古屋價格因此逐漸拉大。

張旭嵐表示，預售屋的優勢在於付款方式依施工進度分階段支付，資金安排較為彈性，但也要承擔未來市場及金融政策變化，實務上也有屋主買預售屋簽約時景氣大好，五年後交屋才遇上限貸令，導致貸款成數不足而無法交屋的窘境。

成屋優勢在於可實際確認室內格局、採光等屋況條件，眼見為憑，較能降低期待落差，且五年內新古屋，屋況仍新，價格也具競爭力，對有立即入住、換屋需求的客群來說，相對更符合需求。

進一步觀察，六都中以台中市預售及新古大樓價差最高，預售屋每坪約58萬元，中古大樓單坪約35.4萬元，約是預售價打6折，價差達22.6萬元；反觀桃園、高雄市價差最小，僅約5萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台中近年受產業聚落、重劃區建設支撐，像是七期、水湳經貿園區等大型開發區，吸引建商大舉進駐推案，高端新案、品牌建商集中，市場推案量大，尤其熱門重劃區價格容易一案比一案高，推升預售價格持續衝高，拉大預售與新成屋的價差。

李家妮表示，由於目前預售推案單價走高，考量總價接受度，規劃坪數也越來越小，對偏好新屋的育兒家庭來說，新古屋相較預售屋價格更容易入手，有機會以相同預算換取更大的居住空間，在坪數、生活機能及學區之間取得更好的平衡。

而像桃園、高雄這類價格差距不大的市場，對偏好新屋的購屋族，則可進一步從地段、格局、坪數、付款條件及入住時間等面向比較，購屋選擇相對更為多元。

全台及六都預售與新古大樓價差。資料來源／台灣房屋
全台及六都預售與新古大樓價差。資料來源／台灣房屋

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