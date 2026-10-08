松機遷移引爆房市想像題材 業者：解除限高可望帶動周邊都更

台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，將松機及周邊約300公頃土地打造為AI園區、住宅與公園，再度掀起房市想像題材。房地產業者認為，若能順利遷建，不僅可釋出大面積土地，也有望解除周邊建築限高限制，為老屋更新打開空間。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，松山機場周邊除了飛機起降噪音，還有建築限高問題，因此若能順利遷建，確實可能帶動周邊更多想像空間，受惠範圍除中山區外，也包括部分大同區。

建商則表示，松機遷移已討論多年，在台北市及周邊素地愈來愈難找的情況下，若能遷移並進行整體規畫，對周邊乃至台北市發展都會有幫助。尤其市區土地零碎，難以大規模開發，松機若能釋出，將提供難得的整體規畫機會。

依北市府構想，300公頃土地將規畫100公頃產業聚落、90公頃住宅與支援性公共設施，以及110公頃公園綠地，並希望透過解除航高限制，帶動周邊都市更新，讓開發效益延伸至機場基地之外。

不過，徐佳馨提醒，機場遷建事關重大，除了必須考量桃園機場是否有足夠量能承接，松山機場也兼具軍用功能，相關資源如何重新配置是一大問題。房市雖有期待，仍須看後續遷建評估與配套能否落實。