愈買愈老！北市一半人買40年以上「阿公宅」專家揭好處

房價高漲，民眾房子愈買愈老。住商機構盤整內政部資料，全台第2季成交住宅中，屋齡40年以上占比達32%，其中，台北市40年以上「阿公宅」占比更達55%，居全台之冠。

根據內政部統計，今年第2季全台住宅買賣移轉，依照屋齡區間區分，40年以上住宅成交占比達32.7%，其次為30～40年屋齡，占比達29.3%。

數據顯示全台房市成交物件不僅有約三分之一屬超高齡住宅，以30年以上屋齡來看，占比更達六成以上。

觀察各縣市40年以上住宅交易占比，台北市以55.4%高居全台第一，其後為台東縣53.2%，也是全台唯二由40年以上物件撐起房市半邊天的縣市。

大家房屋企研室公關襄理賴志昶指出，高屋齡房屋現有兩大優勢：

第一，目前銀行審貸嚴苛，尤其對老屋的鑑價差異頗大，加上市場趨冷、賣方心態逐漸調整，使此類物件議價空間相對較大，總價帶相對親民。

第二，雙北等都會區，即使為高屋齡老宅，周邊也可能具備鄰近捷運、商圈或學區等優勢，因此可憑藉成熟生活機能吸引自住需求。

賴志昶表示，老屋交易占比較高的縣市，多在近年新案供給較少的區域，例如中南部部分縣市、外島以及東部，這些區域不論是市中心或郊區，都累積不少早期開發的老街區或中古透天，但近年較少吸引建商或開發商大舉進駐，使當地新屋供給相對有限，老屋自然成為住宅交易主力。

值得注意的是，新竹縣與其他縣市呈現截然不同的房市供給。根據統計，新竹縣屋齡20年以下住宅成交占比合計達47.5%，接近一半；40年以上住宅占比更僅有9.7%，為全台最低。

賴志昶表示，新竹縣近年新案供給相對充足，購屋族也多以年輕人口為主，供需雙方對屋齡較輕的住宅接受度較高，縣市成交屋齡結構因此與其他縣市有明顯差距。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，高齡住宅若具備良好區段與生活機能，仍有一定的市場需求，惟屋齡超過30年後，建物結構、管線、防水等維護成本較高，且也需留意老宅的貸款成數及貸款年限可能較為保守。