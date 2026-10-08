都在炒股？新案買氣沒起色、單周平均成交不到一組

住展雜誌發布最新北台灣預售市場調查，雖然央行鬆綁，但指標建案每周平均來客組數、成交組數分數依舊為差無可差的谷底，9月單周平均來客組數約在12組，成交則低於1組。

有舉辦活動、新推出，價格具吸引力的指標案，單周來客人數可衝上數十組，但價格堅守、地段不佳、中大坪數高總價、已推出一段時間舊案持續低迷，不少案子成交掛蛋。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，9月有928檔期，相較先前，推案量明顯成長，預售案量比前月增300多億元，來到700多億元，上月增加一倍，為6月以高點。

百億大案有新北市新莊區與桃園市龜山區的中悦、富堡建設作品，另有超過10案都有數十億元的總銷規模。新成屋總計公開200多戶，比起前月不到百戶，明顯回到常態。

銷況不快又有新案進場，待售案數來到1579案，較前月增3個百分點，雙北較明顯。議價率保持在一成內，原因一方面是雙北房價高，買方價格認同度高，建商自然沒有理由降價。

另一方面也有新案自主修正房價，如桃園青埔以6字頭水位銷售，A7有4字頭，新竹縣竹東鎮也回歸4字頭，開價都不再高出一個字頭，買盤對這類「識相案」不會大砍，開價與成交價因此趨近。

陳炳辰指出，目前房貸不易狀態未解，股市往五萬點奔騰磁吸資金，央行有升息趨勢，加上選舉波擾，房市冰凍三尺買氣一時片刻無法解凍，撥雲見日還須等待一段時間。