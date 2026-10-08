快訊

北韓為何點名台灣？金正恩的外交博弈策略一次看

今年前9月6.9萬新生兒創同期新低 台灣人口連33個月負成長

MLB／光芒暌違6年重返美聯冠軍賽 洋基3連敗分區系列賽最慘球隊

聽新聞
0:00 / 0:00

台股攻5萬吸走買盤？北台灣9月推案量暴增76％ 買氣卻跟不上

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

928檔期助攻，北台灣房市新案增加，惟買氣尚未全面回溫。住展雜誌8日發布最新市調，9月北台灣預售屋推案量約754.1億元，月增98.6%，年增76.6%，為6月以來的高點，不過單周平均來客僅約12組、成交不到1組，市場出現「供給增、買氣冷」的落差。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月燈號依然呈現衰退黃藍燈，不過分數因建商供給走強而進步至36.1分。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，9月進入928檔期，乃今年最後檔期，供給相較先前成長為情理之中，而央行最新理監事會議對於房市政策有所調整也為關鍵，部分建商不再觀望，打鐵趁熱登場，讓預售與成屋量能雙雙增溫。

觀察進場個案，百億大案有新北市新莊區與桃園市龜山區的中悦、富堡建設等，另有超過10案都有數十億元的總銷規模。

新成屋方面，9月公開戶數共200多戶，比起前月不到百戶，明顯回到常態，因價格較中古成屋高，又沒有預售屋彈性付款空間，建商規劃在熱潮或檔期時節亮相，順勢拉抬聲量。

需求面方面，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數分數依舊為差無可差的谷底，單周平均來客組數約在12組，成交則低於1組。

若有舉辦活動、新推出、價格殺的指標案單周來客人數可衝上數十組，但價格堅守、地段不佳、中大坪數高總價，或已推出一段時間舊案持續低迷。

陳炳辰指出，目前約是十多組換一組成交，如果只有個位數賞屋量，成交掛蛋都不意外，央行鬆綁與中秋連假雖有個案佳績，但超過三分之一案場還是只聞他家烤肉香，分不到一塊肉。

銷況不快又有新案進場，待售案數來到1579案，較前月增三個百分點，雙北較明顯，雖然相比他地，雙北區域房市正向發展而維持一定買氣，不過高房價特性亦難求快銷。

至於桃園、新竹雖然待售案量節制，依然不算順利去化賣壓，後續得視逐步以區域行情交易的新案能否被市場買單，進而改善窘況。

議價率長期保持在一成內，原因一方面是像雙北這類高價區，買方價格認同度高，建商自然沒有理由降價，另一方面也有地帶的新案自主修正房價。

如桃園市的青埔以6字頭水位銷售，A7則有4字頭，新竹縣竹東鎮亦是回歸4字頭，都不再過度高攀上一個字頭，買盤對這類識相案明顯有所回應，開價與成交價便落在同一水位。

陳炳辰指出，儘管央行鬆綁，但目前仍傳出房貸不易的狀態，而股市往五萬點奔騰磁吸資金，兼之央行恐有升息趨勢，加上選舉波擾，冰凍三尺非一日之寒的買氣無法一時片刻解凍。

新案躊躇不前案例則包括基隆市中山區、新北市永和區、桃園市青埔與A7重劃區、新竹縣寶山鄉等地指標案，撥雲見日對於供需兩造來說都還須等待一段時間。

示意圖。住展雜誌／提供
示意圖。住展雜誌／提供

買氣 台股 建商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市預售單價全面破百萬 這三區新晉「百萬俱樂部」

央行鬆綁、第4季迎買氣？北市仲介公會蘇金城：台股衝5萬點 資金難回

北市預售屋百萬以下均價消失！三年前還有3區 如今12區全面破百

買氣掉谷底房價為何鐵板一塊？看懂央行3大鬆綁背後的假性利多

相關新聞

松機遷移引爆房市想像題材 業者：解除限高可望帶動周邊都更

台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，將松機及周邊約300公頃土地打造為AI園區、住宅與公園，再度掀起房市想像題材。房地產業者認為，若能順利遷建，不僅可釋出大面積土地，也有望解除周邊建築限高限制，為老屋更新打開空間。

7小時馬拉松談判！雲林艾杰旭罷工爭議深夜落幕 勞資達成調薪共識

雲林縣艾杰旭顯示玻璃公司因調薪問題引發工會罷工爭議，工會發動一連串絕食罷工行重，昨天下午由雲林縣政府、勞動部出面和勞資雙方，經冗長的協商斡旋後，直至接近今天凌晨，歷時長達7小時的馬拉松協商，勞資雙方最終達成共識，共同於協議書簽署確認調薪，將圓滿收場。

預售屋貴爆難下手？房仲：改買這種吧！只要7折價

台灣房屋集團統計實價資料指出，2026年全台預售大樓平均每坪約58.1萬，但屋齡5年以內的新大樓成屋均價約40萬元，兩者單坪價差達18.1萬元，僅約預售屋的7折價。

新屋買不起 全台40年「阿公宅」撐起3成房市

房價高漲之下，買方買到的房子也愈來愈老。住商機構盤整內政部資料，全台第二季成交住宅中，屋齡40年以上占比達32.7%，相當於「阿公宅」撐起約三分之一房市。其中，台北市40年以上住宅成交占比更達55.4%，居全台之冠。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，由於房價高昂，部分自住客逐漸以屋齡換取價格或地段，使得高齡住宅仍屬中古市場主力。

愈買愈老！北市一半人買40年以上「阿公宅」專家揭好處

房價高漲，民眾房子愈買愈老。住商機構盤整內政部資料，全台第2季成交住宅中，屋齡40年以上占比達32%，其中，台北市40年以上「阿公宅」占比更達55%，居全台之冠。

都在炒股？新案買氣沒起色、單周平均成交不到一組

住展雜誌發布最新北台灣預售市場調查，雖然央行鬆綁，但指標建案每周平均來客組數、成交組數分數依舊為差無可差的谷底，9月單周平均來客組數約在12組，成交則低於1組。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。