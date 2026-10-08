台股攻5萬吸走買盤？北台灣9月推案量暴增76％ 買氣卻跟不上

928檔期助攻，北台灣房市新案增加，惟買氣尚未全面回溫。住展雜誌8日發布最新市調，9月北台灣預售屋推案量約754.1億元，月增98.6%，年增76.6%，為6月以來的高點，不過單周平均來客僅約12組、成交不到1組，市場出現「供給增、買氣冷」的落差。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月燈號依然呈現衰退黃藍燈，不過分數因建商供給走強而進步至36.1分。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，9月進入928檔期，乃今年最後檔期，供給相較先前成長為情理之中，而央行最新理監事會議對於房市政策有所調整也為關鍵，部分建商不再觀望，打鐵趁熱登場，讓預售與成屋量能雙雙增溫。

觀察進場個案，百億大案有新北市新莊區與桃園市龜山區的中悦、富堡建設等，另有超過10案都有數十億元的總銷規模。

新成屋方面，9月公開戶數共200多戶，比起前月不到百戶，明顯回到常態，因價格較中古成屋高，又沒有預售屋彈性付款空間，建商規劃在熱潮或檔期時節亮相，順勢拉抬聲量。

需求面方面，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數分數依舊為差無可差的谷底，單周平均來客組數約在12組，成交則低於1組。

若有舉辦活動、新推出、價格殺的指標案單周來客人數可衝上數十組，但價格堅守、地段不佳、中大坪數高總價，或已推出一段時間舊案持續低迷。

陳炳辰指出，目前約是十多組換一組成交，如果只有個位數賞屋量，成交掛蛋都不意外，央行鬆綁與中秋連假雖有個案佳績，但超過三分之一案場還是只聞他家烤肉香，分不到一塊肉。

銷況不快又有新案進場，待售案數來到1579案，較前月增三個百分點，雙北較明顯，雖然相比他地，雙北區域房市正向發展而維持一定買氣，不過高房價特性亦難求快銷。

至於桃園、新竹雖然待售案量節制，依然不算順利去化賣壓，後續得視逐步以區域行情交易的新案能否被市場買單，進而改善窘況。

議價率長期保持在一成內，原因一方面是像雙北這類高價區，買方價格認同度高，建商自然沒有理由降價，另一方面也有地帶的新案自主修正房價。

如桃園市的青埔以6字頭水位銷售，A7則有4字頭，新竹縣竹東鎮亦是回歸4字頭，都不再過度高攀上一個字頭，買盤對這類識相案明顯有所回應，開價與成交價便落在同一水位。

陳炳辰指出，儘管央行鬆綁，但目前仍傳出房貸不易的狀態，而股市往五萬點奔騰磁吸資金，兼之央行恐有升息趨勢，加上選舉波擾，冰凍三尺非一日之寒的買氣無法一時片刻解凍。

新案躊躇不前案例則包括基隆市中山區、新北市永和區、桃園市青埔與A7重劃區、新竹縣寶山鄉等地指標案，撥雲見日對於供需兩造來說都還須等待一段時間。