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年年調薪、友善育兒！臺鹽二度獲「五心職場」認證

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長柯秀燕（左）頒發「五心職場」績優單位認證，由臺鹽公司行政處處長霍安平代表受獎。圖／臺鹽提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長柯秀燕（左）頒發「五心職場」績優單位認證，由臺鹽公司行政處處長霍安平代表受獎。圖／臺鹽提供

臺鹽友善職場成果連獲肯定，二度拿下台南市政府「五心職場」績優單位認證，1111人力銀行「幸福企業」評選也再添銀獎。臺鹽近年持續調薪，並以三節獎金、績效獎金、員工酬勞、持股信託等制度與員工共享經營成果；另提供14天全薪病假及多項育兒支持，從薪酬福利到家庭照顧，持續加碼員工幸福感。

「五心職場」認證並不好拿，企業不能有重大違反勞工、職安法規紀錄，還須提出具體友善職場措施，經過組織文化、工作友善支持、友善育兒、待遇福利及前瞻創意等面向考核，才能成為官方認證的「五心級」企業。今年僅6家企業獲選，臺鹽繼2021年後二度上榜，其中員工持股信託及育兒經濟支持等措施，更獲市府肯定。

臺鹽公司董事長丁彥哲表示，人才是企業永續經營的重要基礎，友善職場應照顧員工在人生不同階段的需求，透過制度設計，讓員工兼顧工作、家庭與職涯發展，並有實現自我價值的空間。臺鹽從台南出發、營業據點遍及全台，長期提供穩定且具競爭力的工作機會，吸引人才留在家鄉發展，並與員工共享經營成果，讓企業與人才彼此成就、共同成長。

臺鹽2025年度薪資平均調幅3.3%，三節及績效獎金平均達5個月以上；員工加入持股信託，公司另提撥20%獎勵金，讓經營成果實質回饋員工。在家庭支持方面，臺鹽提供生育獎勵、結婚獎勵、子女教育獎助學金，並與合格托育、托兒機構合作，提供育兒照顧資源；另有14天全薪病假及彈性工時，維持工作生活平衡。關懷更延續至退休後，公司每年舉辦退休聯誼活動並補助旅遊，持續維繫與退休同仁的情誼。

臺鹽長期維持穩定勞資關係，透過勞資會議、工會協商及團體協約建立溝通管道，從無重大勞資爭議。今年更一舉獲頒臺南市政府「進用身心障礙者績優機關」、「勞資關係和諧特優事業單位」及「簽訂團體協約單位」等肯定，展現長期推動友善職場及勞資和諧的成果。

臺鹽 職場 育兒

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