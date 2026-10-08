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7小時馬拉松談判！雲林艾杰旭罷工爭議深夜落幕 勞資達成調薪共識

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
艾杰旭顯示玻璃公司罷工行重，經中央和地方出面邀集勞資雙方馬拉松式協商長達七小時後，終於簽署協議，圓滿收場。圖／雲林縣府提供
艾杰旭顯示玻璃公司罷工行重，經中央和地方出面邀集勞資雙方馬拉松式協商長達七小時後，終於簽署協議，圓滿收場。圖／雲林縣府提供

雲林縣艾杰旭顯示玻璃公司因調薪問題引發工會罷工爭議，工會發動一連串絕食罷工行重，昨天下午由雲林縣政府、勞動部出面和勞資雙方，經冗長的協商斡旋後，直至接近今天凌晨，歷時長達7小時的馬拉松協商，勞資雙方最終達成共識，共同於協議書簽署確認調薪，將圓滿收場。

這項協會會議，昨天下午4時30分在位於斗六市的經濟部雲林產業園區大北勢區服務中心及艾杰旭公司會議室等兩地，召開勞資協商會議，由雲林縣政府勞動暨青年事務發展處長張世忠與勞動部勞資關係司長王厚偉共同主持。

協商過程理性討論，經勞資雙方充分交換意見後，在昨天深夜11時30分，就薪資調整方案達成共識，將於2027年及2028年每月底薪全面調薪1200元。工會也應同意停止因爭議所發動的罷工及其他爭議行為，公司方面也不得對參與罷工之勞工有不利的對待，雙方代表簽署後，為這次罷工行動爭議劃下句點。

張世忠表示，感謝勞資雙方在協商過程中願意持續溝通、相互理解，也感謝勞動部王司長全力協助促成對話。期盼此次協商成果能成為勞資雙方互信的基礎，未來持續透過理性協商處理勞動條件相關議題，共同維護勞工權益及企業穩定發展。

這場勞資引發的罷工事件，起源於勞方不滿公司未依承諾加薪，但公司否認沒加薪，進而引發爭議，工會理事長於上月29日開始絕食80小時，引發各界關注，包括雲林縣長及藍綠縣長參選人劉建國、張嘉郡，以及民進黨等雲林幾個議會黨團等均到場表達關切。

經絕食後，本月五日發動罷工直到昨天下午由縣府進行協商，勞資雙方終取得共識，工會將於今天上午向工會宣布這項「勝利」消息，並結束罷工行動。

艾杰旭顯示玻璃公司罷工行重，經中央和地方出面邀集勞資雙方馬拉松式協商長達七小時後，終於簽署協議，圓滿收場。圖／雲林縣府提供
艾杰旭顯示玻璃公司罷工行重，經中央和地方出面邀集勞資雙方馬拉松式協商長達七小時後，終於簽署協議，圓滿收場。圖／雲林縣府提供

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