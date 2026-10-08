生技論壇／衛福部長喊政策多箭齊發 石崇良：打造生醫護國神山

衛福部部長石崇良昨（7）日表示，今年是台灣生醫產業發展非常重要的一年，從「再生醫療雙法」上路、健保資料擴大利用，到國產新藥審查加速、臨床試驗一條龍、生技醫藥發展基金及醫療科技評估（HTA）中心法人化的陸續推進。

石崇良強調，政府正多管齊下推動生醫業成為台灣「第二座護國神山」。

經濟日報昨日舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，石崇良致詞時指出，今年台灣生醫產業首先迎來法規重大變革，元月起「再生醫療雙法」正式上路，台灣也將迎來具有指標性的藥證，讓再生醫療真正有取得藥證的機會。

其次，今年8月開始實施《全民健康保險資料管理條例》，讓過去累積龐大資料的健保資料庫，未來可以在合法及符合需求下提供學術與產業利用，對未來相關研究平台、人工智慧（AI）發展及新創公司都會帶來很大幫助。

第三，政府今年也開始試辦「信賴100」機制，針對國產新藥及關鍵藥物，符合資格即可加速在100天內完成審查。

石崇良表示，產業發展不能只有法規及行政程序簡化，也需要資源投入。健保總額持續成長，今年已達9,883億元，明年有機會達到1兆434億元，另有其他公務預算挹注。

藥物韌性整備計畫也在今年啟動，針對影響國人及國家發展的重要藥品、醫材，透過政策推動「國藥國造、國藥國用」，四年將投入240億元；政府另有五年489億元的「健康台灣深耕計畫」，重點之一是協助醫院推動智慧醫療，希望「不只是深耕，也要向上拔尖」。

「健康台灣深耕計畫」自去年10月啟動，執行約一年已逐漸看到初步成果，這些成果都是透過臨床端與產業端結合，也印證台灣醫療與ICT產業「強強相加」所能展現的成就。

除了法規及資源，石崇良指出，政府今年啟動臨床試驗一條龍，並透過醫院聯盟合作，推動臨床試驗朝「一次申請、多處收案」發展，以因應多國、多中心及跨領域臨床試驗進行。

在資金面，石崇良表示，今年也向國發會爭取生技醫藥發展基金，規模為十年100億元，希望協助具有前瞻性及「獨角獸」潛力的企業，透過資金挹注協助具潛力的業者度過死亡幽谷，再搭配後續加速輔導上市。

新藥完成研發及取證後，最後關鍵是市場核價。石崇良指出，政府將讓HTA中心成為行政法人，相關法案將等總統公布，未來負責新藥、新醫療技術及醫材取得健保給付前的科技評估。

石崇良強調，今年是台灣生醫產業「非常具有象徵意義的里程碑年」，但這只是一個起步，未來仍需要產官學攜手合作，希望醫藥生技業成為台灣「第二座護國神山」。