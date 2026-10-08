2026生技論壇／把脈再生醫療發展策略 和迅生命科學董座黃濟鴻 打造細胞治療基地

和迅生命科學（6986）董事長黃濟鴻表示，細胞藥物是「活的藥」，製程複雜、批次一致性控制不易，加上更換生產基地成本及時間都高，因此若台灣能從研發、IND及早期臨床階段就協助海外客戶，守住核心製程，後續商業化生產也有高度機會根留台灣。

黃濟鴻投入細胞產業逾20年。他表示，台灣細胞產業從早期細胞保存，逐步走向臨床應用及產品化，專業CDMO角色也愈來愈重要。台灣再生醫療的競爭力，不只在新藥研發，更有機會成為全球細胞治療的重要開發與製造基地。

和迅原先投入自有細胞藥物，之後發現廠房、凍存、解凍及提高細胞活性等既有製造技術，不應只供自己的產品使用，因此自2022年起投入CDMO，形成自有新藥與受託開發製造並行的模式。

他指出，台灣細胞產業另一項特色，是從GTP到GMP具備相對高彈性、成本競爭力與快速製造能力，再加上醫護人才與醫療品質，形成早期臨床試驗優勢。已有海外客戶捨棄直接在美國進行一期試驗，選擇到台灣取得一期安全性數據，再回美國進行二期試驗。

依客戶評估，在台執行的成本可能僅為原方案的30%至40%，時間亦可節省30%至40%。黃濟鴻認為，若能把海外新藥早期臨床吸引到台灣，帶來的不只是試驗收入，還能把製程與供應鏈同步留在台灣。

待客戶產品取得藥證後，原有CDMO便有機會承接商業化GMP生產。這與台灣電子產業以製造建立全球地位的路徑相似，只要能把核心製程、製造技術及供應鏈留在本地，台灣有機會成為全球細胞治療藥物的供應基地。