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2026生技論壇／把脈再生醫療發展策略 台寶生醫執行長楊鈞堯 定調用得到用得起

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
台寶生醫執行長楊鈞堯。記者蘇健忠／攝影
台寶生醫執行長楊鈞堯。記者蘇健忠／攝影

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，全球細胞治療在CAR-T於血癌取得突破後，大量資源一度集中癌症領域，但近年趨勢已重新轉向非癌症市場，未來必須讓更多病人「用得到、用得起」，才能真正擴大再生醫療應用。

台寶目前聚焦調節性T細胞（Treg），鎖定自體免疫疾病與器官移植排斥等應用。楊鈞堯指出，這類慢性病患者從輕症到重症都有，因此療法除安全性、有效性外，能否在社區醫療體系使用，以及成本是否可負擔，都將決定市場能否放大。

再生醫療下一波發展，將從癌症治療走向慢性病、非癌症與更前線的治療，同時製造能力將成為產業競爭的核心。

他認為，台灣發展再生醫療有三項優勢。首先是人才，台灣長年累積大量生技、生科及細胞培養人才，而且擅長把海外新技術轉化為製程工具，不一定每項技術都要獨立開發成新藥，也可用來縮短製程、降低成本。

其次是密集醫療網絡及醫病關係，尤其慢性病臨床試驗不具立即生命威脅，醫師與病人的信任度直接影響收案效率，台灣實際收案速度不見得比美國慢。

第三則是逐步形成的在地供應鏈，從CDMO、LNP、mRNA、病毒載體，到耗材與試劑供應日益完整，提高研發與製造彈性，也讓業者有能力從製造端反過來替客戶設計產品。

楊鈞堯表示，台寶曾替美國合作對象重新設計細胞製程，短時間內將生產成本降低約40%，製程由28天縮短至21天，並朝16天推進，最終更進一步促成台寶收購該公司，一旦掌握生產know-how，就有機會從製造端參與產品設計甚至市場布局。

癌症 慢性病 細胞

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