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2026生技論壇／把脈再生醫療發展策略 TLC研發處副總經理曾雲龍 攻新世代醫療領域

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
TLC研發處副總經理曾雲龍。記者蘇健忠／攝影
TLC研發處副總經理曾雲龍。記者蘇健忠／攝影

TLC台微體研發處副總經理曾雲龍表示，人口老化使提升生活品質成為新藥開發的重要議題，而COVID-19雖對全球造成重大衝擊，卻讓LNP脂質奈米粒與mRNA技術快速成熟，從產能到製造方法大幅完備，為新一代細胞與基因治療打開新發展路徑。

曾雲龍表示，台微體原本以新藥開發為主，近年切入疼痛控制，希望透過長效製劑緩解膝關節疼痛。不過，進一步研究後發現，若只處理疼痛而未改善病因，患者在短暫舒適後可能持續使用受損關節，反而讓軟骨傷害惡化，因此產品開發開始由止痛朝降低軟骨損害與組織修復延伸，也因此跨進新世代再生醫療領域。

另一個重要布局則是LNP。曾雲龍指出，傳統T細胞治療必須在體外取出細胞、培養及改造，程序複雜且製造成本高；若能利用LNP攜帶mRNA，在人體內直接改造指定T細胞，就有機會將治療轉為隨時可使用，同時降低體外製造的時間與成本。

他形容，LNP就像搭載基因訊息的「指揮艇」，把mRNA送進指定細胞，告訴細胞下一步該做什麼。若再將抗體與LNP結合，就有機會像ADC精準鎖定目標一樣，把基因訊息送往指定細胞，降低改造其他細胞所產生的副作用，這也是目前體內CAR-T等技術受到高度關注的原因。

曾雲龍認為，這類技術也改變新藥製造門檻。過去新領域最大的困難之一就是生產製造，開發公司往往必須投入大量時間建立製程，但COVID-19已促使全球LNP與mRNA供應能力快速成熟，使後進者得以直接站在既有基礎上切入下一代應用。

台微體 奈米 膝關節

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