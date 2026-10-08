2026生技論壇／陳重成：上市規劃 六個關鍵

生醫新創如何走向上市櫃，勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成指出，企業須具備臨床驗證、法規與市場准入、商業模式、智財布局、資金策略，以及跨域人才與公司治理六大能力，以取得市場與投資人認可。

經濟日報昨（7）日舉辦「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，陳重成以「茁壯生醫產業，從創業到掛牌」為題發表專題演講。他表示，生醫企業在不同階段面臨不同課題，創業初期需要技術研發與資金，中期進入臨床試驗，需要更多資金並確認市場是否接受；到了準備掛牌的階段，則須更重視公司治理、資本配置及國際布局。

第一是臨床與試驗驗證。陳重成指出，生醫產業研發周期長、風險高，企業必須提出能讓市場與投資人採信的證據。投資人仍關注臨床試驗結果與研發進度，也愈來愈重視產品上市執行、銷售動能，以及產品與競爭者有何差異，觀察企業能否把創新成果轉化為商業表現。

第二是法規、給付與市場准入。產品取得許可之外，還要考量市場是否接受、是否願意埋單，以及能否取得合理定價與給付。這些環節都會影響產品進入市場後的發展。

第三是商業模式。企業應及早規劃商業化路徑，包括是否透過授權或策略合作，將研發成果推向市場。陳重成表示，近期資金更集中於具備臨床驗證、差異化技術與商業化潛力的企業；早期新創若缺乏臨床證據，或商業模式尚不明確，募資難度相對提高。

第四是智財布局與技術作價。企業須申請及保護專利，若進一步擴張，也要考量技術作價與相關稅務規劃，為後續發展預作準備。

第五是資金策略。陳重成指出，資金規劃應與研發里程碑結合，同時管理現金流、提高財務透明度，才能與投資人溝通。生醫研發愈往後期，資金需求愈高，驗證時間也更長，若資金中斷，研發成果可能無法形成企業價值。

第六是跨域人才與公司治理。企業進入資本市場前，須結合不同領域人才，建立公司治理與內控制度，並評估IPO、授權或併購等發展路徑。在台灣，已有穩定獲利的企業可考慮一般上市櫃；尚未獲利的企業，也可依技術、產品及財務條件，評估科技事業或創新板等管道。

談到AI，陳重成表示，AI已不只是單一資訊專案，企業須搭配人才培訓、流程調整與營運模式改變，才能轉化為可衡量的價值。他強調，從技術、臨床到商業驗證及市場准入，需要醫院、學研、企業、政府與資本共同支持。未來生醫產業的競爭，將更重視臨床驗證、商業化能力、資本效率與經營韌性。