2026生技論壇／吳欣芳：專利懸崖 推動併購

中華開發生醫基金總經理吳欣芳表示，全球生醫產業正迎來復甦，未來十年國際大藥廠面臨約4,000億美元「專利懸崖」營收缺口，將推動併購（M&A）及授權引進熱潮，AI則成為生醫產業下一階段成長的重要推手。

經濟日報昨（7）日舉行「2026生技論壇—AI時代 生醫產業新契機」，吳欣芳以「生技醫療產業投資大策略」為題發表演講。

吳欣芳指出，大藥廠為填補專利藥到期造成的產品缺口，正運用充沛現金流積極尋找新藥資產。2025年全球醫藥併購規模估達1,000億至1,300億美元，僅上半年交易金額已達約1,000億美元；授權交易同樣熱絡，今年上半年國際藥廠授權交易總額接近1,600億美元，其中超過半數藥物資產來自中國開發項目，顯示全球生醫產業合作模式正在改變。

從資本市場來看，美國NBI生技醫療指數過去兩年上漲61%，優於標普500指數45%的漲幅，顯示資金重新回流生醫板塊。今年上半年全球生醫創投投資約310億美元，資金更集中於具明確商業化前景的後期資產，反映投資人更加重視降低研發風險及加速營收落地。

AI也正加速進入醫療產業。吳欣芳表示，2025年歐美創投投入醫療AI約180億美元，其中44%集中在單筆募資逾1億美元的大型交易，顯示資本開始從「技術題材」轉向「商業價值」。AI應用已涵蓋新藥開發、AI診斷、臨床流程及智慧醫材。她強調，AI新藥開發已從單純利用模型加速藥物篩選，進入「模型＋實體實驗」的新階段。

至於台灣生醫市場，吳欣芳認為，在AI牛市帶動下，台灣生醫股仍處相對低基期。過去九個半月，半導體指數大漲115%、大盤上漲68%，生醫上市櫃指數僅上漲13%，反而提供價值發掘空間。今年截至9月底已有11家生醫公司完成IPO、募資約52億元，第4季至明年初仍有十餘家公司排隊上市，顯示IPO市場維持一定熱度。

她指出，台灣生醫市場資金明顯向大型企業及新藥公司集中，前十大市值公司中，新藥公司占五席，並貢獻前十大總市值約78%。近期藥華藥、漢達取得美國藥證，以及多家生技公司進入美、日、台藥證審查，均可能成為股價「Re-rating」催化劑。

吳欣芳歸納生醫投資三大策略，第一是「掌握下一個價值里程碑」，鎖定臨床二、三期數據、藥證核准、商業化、產品線擴充及授權併購等五大節點；第二是「利基到規模化」，先從競爭較少、未滿足醫療需求高的市場切入，再擴大適應症及產品線；第三則是投資能創造實質價值的「AI賦能醫療」，不能只看技術，而要檢視臨床成功率、法規認證、保險給付及醫療體系採購等實際成果。